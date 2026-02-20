Ingenjör till avdelning för Teknisk Säljsupport
Bosch Rexroth AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2026-02-20
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bosch Rexroth AB i Örnsköldsvik
, Luleå
, Borlänge
, Stockholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
HÄGGLUNDS är en del av Bosch Rexroth och har en historia som sträcker sig mer än 50 år bakåt i tiden. I dag är Hägglunds en ledande tillverkare av hydrauliska drivsystem och lösningar. Kunderna återfinns inom branscher som bland annat återvinning, socker- och materialhanteringen. Hägglunds har sitt huvudkontor och huvudproduktion i Mellansel, strax utanför Örnsköldsvik. Här ryms alla funktioner under ett tak: Från utveckling och produktion till försäljning och service. Hägglunds har cirka 700 medarbetare runtom i världen, varav cirka 350 jobbar i Mellansel.
HÄGGLUNDS är på en spännande utvecklingsresa med höga mål för försäljning, lönsamhet och produktion. Vi kombinerar en familjär atmosfär och snabba beslutsvägar med de fördelar som kommer med att vara en del av en stor koncern, inklusive resurser och möjligheter för din personliga utveckling.
Vill du ta nästa steg i din ingenjörskarriär och har en passion för teknik och hydrauliska system? Då ska du söka jobbet som ingenjör hos oss!
Om rollen
Som ingenjör på avdelningen för Teknisk Säljsupport kommer du ha en central roll i vår globala organisation, genom att tillhandahålla teknisk expertis och support till Hägglunds sälj- och serviceorganisation över hela världen. I rollen kommer du ha möjlighet att påverka och bidra till teknisk utveckling och innovation inom hydrauliska system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Föreslå och utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för hydrauliska system samt mekaniska anpassningar inom olika kundapplikationer.
Tillhandahålla teknisk expertis och support till den globala organisationen.
Arbeta nära med säljteamet på lokal, regional och internationell nivå för att säkerställa att kunderna får de bästa tekniska lösningarna.
Leda projekt för att säkerställa effektiva och pålitliga system.
Skapa och underhålla ett internationellt kontaktnät inom branschen.
Din roll kommer att vara varierande och bred, vilket ger dig möjligheten att hantera tekniska utmaningar, analysera komplexa problem och hitta innovativa lösningar. Dessutom kommer du att ha möjlighet till flexibla arbetstider och visst distansarbete.
Som en del av tjänsten erbjuder vi även, vid behov, kompetensutveckling inom hydraulik under de första två anställningsåren. Det innebär att du får möjlighet att genomföra både Grundkurs A och B inom hydraulik samt en vidareutbildning till konstruktör via ITH.
Kravspecifikation
För att lyckas i denna roll ser vi att du har följande kompetenser:
En ingenjörsutbildning inom områden som maskin eller mekanik
Stark teknisk förståelse och förmåga att självständigt lösa tekniska utmaningar samt analysera komplexa problem.
Flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det särskilt meriterande om du även har:
Några års praktisk erfarenhet av liknande arbetsområden, särskilt inom hydraulik eller styr- och reglerteknik.
Kompetens i CAD-programvara, inklusive BricsCAD och SolidWorks.
Kompetens i att genomföra projekt i sin helhet, inklusive behovsanalys hos kunden och fram till den fullständiga systemleveransen.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta då Tomas Kallin, Chef Global Sales Support, på telefon 0660-871 92.
Mer information om Hägglunds produkter och drivsystem kan du hitta på www.hagglunds.com.
Vill du söka tjänsten?
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför så snart som möjligt, dock senast den 2026-03-22.
Vill du veta med om att jobba och leva i Örnsköldsvik Kommun?
Om du inte kommer från området, så kan du på ett lättsamt sätt få en bild av ditt framtida liv i Örnsköldsvik här!
Varför jobba vid Bosch Rexroth i Mellansel?
Hos oss får du möjlighet att utveckla både dig själv och vår verksamhet. Mångfald är en självklar del av Bosch Rexroth, både globalt och lokalt i Mellansel. Här arbetar människor med olika nationaliteter, kön, åldrar, bakgrunder och erfarenheter tillsammans. Det ger oss nya perspektiv, stärker samarbetet och bidrar till ständig utveckling.
Vi vet att vi inte är ensamma om att ha skickliga medarbetare - men vi är stolta över den starka gemenskapen hos oss. Våra medarbetare lyfter ofta den goda sammanhållningen och viljan att hjälpa och ta hand om varandra. Hos oss ska det vara roligt att gå till jobbet. Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö där du mår bra under arbetsdagen - och där du ska ha samma goda hälsa och energi när du går hem, med känslan av att vilja komma tillbaka nästa dag.
Hur är det att jobba hos oss?
Allt vi gör syftar till att ta oss framåt. När vi utvecklas skapar vi värde - både för våra kunder och för oss själva. Vår kultur har vuxit fram sedan Hägglunds hjärta började slå i Mellansel och har genom åren formats av en global vinnarkultur inom Bosch Rexroth.
Vi beskriver oss som kundfokuserade, innovativa, modiga, agila och excellenta. Tillit, förtroende och uppskattning är grundläggande för att vi ska kunna samarbeta, utvecklas och trivas tillsammans. Vi stöttar varandra och ger konstruktiv återkoppling för att bli bättre - som individer och som organisation.
Som medarbetare hos Bosch Rexroth i Mellansel har du goda möjligheter att utvecklas, ta nya steg och röra dig framåt tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bosch Rexroth AB
(org.nr 556309-8481)
Mellanselsvägen, (visa karta
)
895 40 MELLANSEL Arbetsplats
Mellansel Jobbnummer
9755943