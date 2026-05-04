Ingenjör Krafthandel
Var med och forma framtidens energimarknad!
Det nordiska kraftsystemet är i snabb förändring och öppnar upp för nya möjligheter och innovationer. Hos oss får du arbeta mitt i energiomställningen och bidra till en mer hållbar framtid. Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och vill utvecklas i en framåtlutad och inkluderande arbetsmiljö.
Om jobbet
Som Krafthandlare hos Jämtkraft arbetar du operativt med planering, optimering och handel av el. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för att balansera produktion och förbrukning samt utveckla smarta och flexibla tjänster för framtidens elmarknad. Rollen innebär nära samarbete med kunder, nätbolag, myndigheter och kollegor inom företaget. Arbetet är dynamiskt och innebär varierade arbetsuppgifter, inklusive produktions- och förbrukningsplanering samt hantering av balanspositioner. Tjänsten omfattar schemalagt arbete under dagtid, inklusive viss helgtjänstgöring. Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter och bygger upp en unik och eftertraktad kompetens.
Vi ser till att du får rätt förutsättningar genom introduktion och utbildning inom elmarknad och regelverk.
I rollen kommer du att:
Planera och optimera produktion och förbrukning av el
Arbeta med handel och hantering av balanspositioner
Samarbeta nära kollegor i ett schemalagt teamarbete
Ha kontakt med kunder, nätbolag och andra aktörer på elmarknaden
Bidra till utveckling av arbetssätt och lösningar inom krafthandel
Vem är du?
Du är analytisk och trivs i en roll där du är med och fattar beslut och tar ansvar tillsammans med andra. Du arbetar strukturerat och hanterar en vardag som ibland är intensiv och föränderlig. Du är kommunikativ och bidrar till ett positivt teamklimat, samtidigt som du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt när det behövs.
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning, exempelvis inom energi, ekonomi eller elkraft
Intresse eller kunskap inom elmarknad, elproduktion eller energisystem
Erfarenhet av, eller intresse för, analysverktyg, databaser eller programmering (meriterande)
Du är välkommen att söka även om du är i början av din karriär, vi erbjuder stöd och goda möjligheter till utveckling. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du vara med och forma framtidens energimarknad? På Jämtkraft arbetar vi för att skapa hållbara energilösningar genom innovation, digitalisering och samverkan. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling och balans mellan arbete och fritid är en självklarhet.
Hos oss får du:
Möjlighet att arbeta med modern teknik i en bransch i förändring
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö där olika perspektiv värdesätts
Goda möjligheter till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid
Placeringsort: Östersund
Omfattning/anställningsform: Heltid, tillsvidare
Önskat startdatum: enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef, Andreas Wiklander, andreas.wiklander@jamtkraft.se
, 073-2755151
Fackliga företrädare
SEKO, Peter Martinsson 073-2755239
Akademikerföreningen, Mikael Eklund 072-7289680
Unionen, Michael Häggmark 072-7289662Publiceringsdatum2026-05-04Så ansöker du
Ansökan och CV ska vara oss tillhanda senast den 25 maj 2026.
Är du redo att göra skillnad?
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft AB
(org.nr 556001-6064)
831 32 ÖSTERSUND
