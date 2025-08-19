Ingenjör inom Underhållsteknik förnyelse - Forsmarks Kraftgrupp
2025-08-19
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Vill du kombinera teknisk kompetens med ledarskap i en roll där du driver viktiga underhållsaktiviteter från start till mål? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmarks Kraftgrupp. För att nå våra mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Ingenjör till gruppen Underhållsteknik förnyelse som ingår i avdelningen underhåll på Forsmarks Kraftgrupp.
Du kommer att ingå i ett fantastiskt team bestående av 16 engagerade kollegor som brinner för att hålla Forsmarks produktionsanläggningar moderna, driftsäkra och redo för framtiden.
Hos oss får du arbeta nära både teknik och människor, i projekt som verkligen gör skillnad. Vi kombinerar hög kompetens med ett öppet och stöttande klimat där alla bidrar till framgång. Här får du både ansvar och möjlighet att utvecklas - och på sikt leda och samordna större underhållsinsatser.
Om jobbet
Dina främsta uppgifter kommer bli att driva uppdrag från uppstart till avslut för komponentutbyten och andra underhållsåtgärder, via vår process Underhåll med konstruktionsstöd (UMK-processen).
I rollen ingår bland annat att:
Tillgodose underhållsintressen såsom komponentval, reservdelar, underhållsprogram och underhållsmässighet
Ansvara över framdrift, tidplan och ekonomi
Tillse att alla steg i processen görs med kvalitet tillsammans med dina tilldelade resurser i din grupp som du sammanhåller
Rollen innebär även ett tätt samarbete med representanter från andra avdelningar på Forsmark så som konstruktion, inköp och produktion samt externa parter.
Kravspecifikation
Om dig
Vi ser gärna att du som söker har:
Teknisk utbildning i grunden, som lägst från gymnasiet, och erfarenhet av att arbeta med teknik eller underhåll - gärna med bakgrund från industrin
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
God datorvana, du arbetar obehindrat i Officepaketet (främst Word och Excel)
Erfarenhet inom projektledning, samordning eller arbetsledning är meriterande
För att lyckas i rollen behöver du vara en positiv och engagerad ledare som vet hur man överför den energin till sina resursmedlemmar för att nå bästa resultat och för att slutföra ärendet. Du vågar ta för dig och skapar förutsättningar för att driva ärendet vidare i processen för att nå framdrift, även när vägen framåt inte är uppenbar.
Ytterligare information
Övrig information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Forsmark är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort
Forsmark
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Kristofer Lukin tfn 070-368 14 34 eller medarbetare Paulina Bismo tfn 0737691582
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Akademikerna - Anders Karlsson, Ledarna - Christer Gustafsson, SEKO - Conny Nordström, Unionen - Lars-Göran Persson. Samtliga nås på telefon 0173-81 000
Välkommen med din ansökan senast 14/9 2025. Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer efter sista ansökningsdag. Du behöver inte skriva ett personligt brev - det räcker att du svarar på våra urvalsfrågor och bifogar ditt CV. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
