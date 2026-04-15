Ingenjör inom underhållsberedning, Marin verksamhet
Vill du arbeta med avancerade marina system och bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga över hela livscykeln? FMV söker nu en senior ingenjör med fokus på underhållsberedning inom integrerat logistikstöd till vår marina verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som senior ingenjör inom integrerat logistikstöd (ILS) kommer du att ha en central roll i att säkerställa att marina system får rätt förutsättningar för drift, underhåll och vidmakthållande under hela sin livscykel. Tyngdpunkten i befattningen ligger på underhållsberedning, men arbetet sker i nära samverkan med övriga ILS-områden.
Du arbetar mot verksamhetens mål genom att omsätta tekniska och operativa krav till hållbara och kostnadseffektiva underhållslösningar som bidrar till hög systemtillgänglighet.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för ILS-området underhållsberedning, vilket innebär att du:
Ansvarar för framtagning av den information, reservmateriel och underhållsutrustning som underhållskonceptet kräver
Leder och genomför tekniskt analysarbete och kravspecificering inom underhållsberedning
Medverkar i projekt som avser komplexa marina tekniska system
Granskar leverantörers underlag och följer upp kvalitet och effektivitet i genomförandet
Företräder FMV som ILS-representant vid projektmöten och uppföljningar
Utöver underhållsberedning kan arbetet även omfatta uppgifter inom andra ILS-områden, exempelvis: driftsäkerhetsanalys, teknisk information och livscykelskostnadshantering (LCC).
Inom området ILS förväntas även av rollen att du:
Planerar, genomför och följer upp tekniska utredningar och utvecklingsuppdrag
Analyserar och avrapporterar beslutsunderlag
Bidrar till utvecklingen av ILS-området inom den marina arenan
Följer den tekniska utvecklingen inom ditt ansvarsområde
Tjänsten är placerad i Lund i nya fräscha lokaler. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande kompetens. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av tekniskt arbete inom komplexa system, gärna inom försvars-, marin- eller industriverksamhet. Du har även en projektledarutbildning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt. Vidare har du god kunskap om underhållsberedning samt erfarenhet av kravställning, tekniska analyser och samverkan med leverantörer.
Vidare har du mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift liksom god förmåga att kommunicera på engelska i så väl tal som skrift. Dina kunskaper i Office-paketet är goda.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom systems engineering
Erfarenhet av arbete med Försvarsmakten eller FMV
Kunskap inom driftsäkerhet, LCC eller teknisk information
Erfarenhet av marina system eller materiel
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett professionellt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och trivs i en roll där du växlar mellan teknik, samordning och rådgivning.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-05-03.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Petra Bååth via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta rekryterare Carina Berg på mail carina.berg@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122458".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
223 62 LUND
