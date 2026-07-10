Ingenjör inom teknisk logistik till Karlstad
Sigma Technology Information AB / Speditörsjobb / Karlstad Visa alla speditörsjobb i Karlstad
2026-07-10
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Som konsult på Sigma Technology får du möjlighet att kombinera ditt tekniska kunnande med personlig utveckling, i en miljö där du får vara med och forma framtidens produkt-lösningar.
Detta är en roll som kombinerar teknik, logistik, dokumentation, och projektarbete. Du kommer att arbeta med ILS, kravställning, underhållsplaner, analys av produkter samt övergripande kring produkters livscykel.
Vi söker dig som har erfarenhet av ILS och eller högskole- eller universitetsutbildning inom t ex:
Teknisk Logistik
Industriell Teknik
Maskin Publiceringsdatum2026-07-10Dina personliga egenskaper
Strukturerad
Analytisk
God kommunikationsförmåga
Svensktalande
Eftersom du kommer att arbeta som konsult trivs du också med att samarbeta med många olika människor i en internationell arbetsmiljö. Denna tjänsten kräver svenskt medborgarskap på grund av kunder inom försvarsindustrin.
Vi erbjuder:
Sigma Technology strävar efter innovation och utveckling och vi har två prioriteringar; våra medarbetare och våra kunder.
På Sigma Technology Information sätter vi dig i fokus. Vi tror på långsiktighet och vill att du ska trivas hos oss, länge!
Du får en trygg anställning, en engagerad chef, och flexibel arbetsplats. Vi tycker att det är viktigt att du trivs på jobbet och att vi har roligt tillsammans. Kontoret ligger i centrala Karlstad.
Kontakt: sofie.skarpsvard@sigmatechnology.com
, vid kontakt använd email och notera att svarstiden kan vara något längre under juli månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Information AB
(org.nr 556348-3634)
Kungsgatan 12 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Sigma Technology Information Jobbnummer
9998811