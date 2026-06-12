Ingenjör inom Supply Chain
Sigma Technology Engineering AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och bygga något från grunden? Nu fortsätter vi att etablera Sigma Technology Engineering i Östergötland – Vi är ett nystartat affärsområde inom Sigma med fokus på stödjande och ledande roller inom teknik, system, supply chain och Integrerat logistikstöd (ILS).
Vi söker dig som vill göra skillnad, både hos kund och internt.Dig som gillar tanken på att vara med tidigt i resan — där du får vara del av ett sammanhang med stora framtidsambitioner och möjlighet att påverka både kultur och riktning.
Du utvecklas i spännande uppdrag, samtidigt som du får vara med och forma vårt affärsområde från start. Här bygger vi en miljö där teknikintresserade ingenjörer växer, tar ansvar och har roligt på vägen.
Som ingenjör hos oss får du arbeta i roller som kombinerar teknik, struktur och problemlösning. Dina uppdrag formas efter din profil och kan inkludera:
ILS/LSA (Integrated Logistics Support) – livscykelanalyser, underhållsplanering och reservdelsstrategier.
Projektstöd och planering – koordinera aktiviteter och driva struktur i teknikprojekt
Supply chain och logistikflöden – materialplanering, orderflöden, prognoser, optimering
Inköp och leverantörsarbete – orderläggning, uppföljning, dialog med leverantörer
Kvalitetsarbete och förbättringar – avvikelser, rotorsaker, kvalitetsstyrning
Krav- och konfigurationsledning – struktur, spårbarhet och ordning i tekniska system
Baskunskaper
Vi tror att du kommer trivas hos oss om du är en ingenjör som vill utvecklas i tekniknära roller och gillar kombinationen av struktur, analys och samarbete. Du behöver inte kunna allt från start — vi letar efter rätt driv och inställning.
Vi söker efter dig som är:
Är utbildad ingenjör inom t.ex. industriell ekonomi, logistik, maskinteknik, produktion eller systemteknik. Master- eller civilingenjörsexamen är meriterande.
Gillar ordning, struktur och problemlösning i teknikintensiva miljöer.
Är kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner och kompetenser.
Har lätt att lära dig nya verktyg, system och arbetssätt.
Är prestigelös och nyfiken – du ser möjligheter och tycker om variation i vardagen.
Vill bredda dig inom flera olika roller och utvecklas i takt med uppdragen.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
För att trivas i rollen och hos oss som bolag tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar, skapa struktur och bidra med energi och samarbete. Rollen innebär ofta många kontaktytor – och du kommer märka att din personlighet är minst lika viktig som din tekniska bakgrund.
Vi tror att du är:
Analytisk och strukturerad – du gillar ordning och ser lösningar i komplexa lägen.
Kommunikativ – du funkar bra med olika människor och gillar att samarbeta.
Prestigelös och flexibel – du hoppar in där det behövs och trivs med variation.
Nyfiken och framåtlutad – du lär dig snabbt och gillar att ta ansvar.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom inom industri, logistik, supply chain, produktion, kvalitet eller teknik via arbete och praktik/exjobb.
Vi erbjuder
Du blir en del av Sigma Technology Engineering där vi kombinerar teknisk kompetens med en stark laganda. Som konsult hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och att ha roligt tillsammans. Vi sätter dig som konsult i centrum. Ditt välmående, din utveckling och dina karriärsmål är vår prioritet.
Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och växa hos oss under lång tid. Som konsult hos oss får du alltid en engagerade ledare och kollegor, en trygg anställning, en flexibel arbetsplats, och möjlighet till bra balans i livet.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Engineering AB
(org.nr 559265-7919), https://www.sigma.se
Ågatan 9 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Sigma Technology Engineering Kontakt
Elin Kovacic elin.kovacic@sigmatechnology.com 46706004508 Jobbnummer
9960981