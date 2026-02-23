Ingenjör inom produktion och logistik
Har du starkt teknikintresse och har erfarenhet inom produktionsflöden och/eller logistik?
Nu söker vi dig som är ingenjör, till ett företag i Arvika som är inne i en spännande utvecklingsresa och därför behöver dig som gillar att arbeta i en tvärfunktionell miljö och med fokus på flöden inom produktion och logistik.
Du blir anställd som konsult via Technogarden med uppdrag hos kund.
Om Rollen
För att passa i rollen har du erfarenhet från tillverkande industri och har ett stort teknikintresse där du kanske även praktiskt utför något tekniskt på fritiden. Vidare har du några års erfarenhet, men du kan även vara nyutexaminerad och där du kanske sommarjobbat inom relevant område. Du arbetar främst på plats i Arvika.
Rollen kan anpassas beroende på din erfarenhet och kompetens. Det allra viktigaste i den här rollen är att du har förmågan och förståelse för att förstå ett flöde inom produktion eller logistik.
Personlighet
Som person är du en kreativ problemlösare med genuint teknikintresse som fokuserar på att leverera förstklassig service inom utsatt tid. Du är utåtriktad och har lätt för att knyta kontakter med nya människor. Vidare är du handlingskraftig och trivs med att arbeta både i team så väl som självständigt.Konsulter hos oss kännetecknas av god samarbetsförmåga och hög professionalism. Vi värdesätter en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas. Som konsult är du ambassadör för Technogarden hos våra kunder, därför sätter vi stor vikt vid din sociala förmåga och personlighet.
Om Technogarden och vad innebär det att vara konsult hos oss?
Technogarden är ett konsult- och rekryteringsbolag med fokus på kompetenser inom industriell tillverkning, teknik- och IT. Våra konsulter är hjärtat i vår verksamhet, därför vill vi fortsätta växa tillsammans med dig. Technogarden finns förutom med kontor i Karlstad, även i Göteborg och Malmö.
På Technogarden strävar vi efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som uppstår när våra konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi har regelbundna konsultträffar och engagerade konsultchefer som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal. Vi sätter våra medarbetare i fokus och arbetar aktivt för att du skall känna dig som en "Technogardare" redan från dag ett.
Som konsult hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med goda villkor och ett glatt gäng av kollegor. Din utveckling ligger lika mycket i dina egna händer som i våra, så om ambitionen finns hos dig har du stora möjligheter att påverka både ditt eget arbete och verksamheten i stort.
Kontaktuppgifter och ansökan
Låter det här som något för dig - så vänta inte med att skicka in din ansökan då intervjuer pågår löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut. På grund av GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. För frågor är du varmt välkommen att kontakta Ulrika Nilsson på 070- 298 30 85, ulrika.nilsson@technogarden.se
