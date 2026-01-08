Ingenjör inom probabilistisk säkerhetsanalys
2026-01-08
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår
Om rollen
Är du bra på att analysera information och vill arbeta med säkerhet inom kärnkraften? Vill du även vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos Forsmarks Kraftgrupp AB. Vi arbetar för fossilfrihet och för att nå vårt mål behöver vi fler engagerade medarbetare.
Vad ska du göra?
Gruppen du kommer tillhöra ansvarar för reaktorsäkerhetsfrågor. Du kommer i huvudsak arbeta med analyser och granskningar inom probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) och reaktorsäkerhet.
Hos oss kommer du ingå i ett team med en inkluderande och hjälpsam kultur. Gruppen består av en mångfald av personer från olika kön och åldersgrupper, med varierande erfarenhetsnivåer.
Arbetsuppgifterna inom området PSA består bland annat av att:
Genomföra olika typer av analyser och tolka resultat
Arbeta inom HRA (Human Reliability Analysis)
Agera beställare
Tillämpa och utvärdera krav och normer
Arbeta mot projekt som tekniskt stöd
Samordna och delta i arbetet med att utveckla anläggningarnas säkerhetsredovisning.
Vi erbjuder dig en tjänst i en spännande bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar och möjlighet till rotation och praktik på andra enheter för att utvecklas och bredda din kompetens. För oss är trivsel på arbetsplatsen viktigt och du kommer att bemötas av ett välkomnande och trevligt klimat.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Har du utbildning inom kärnkraftteknik och reaktorsäkerhet är det ett stort plus. Det är även meriterande om du har erfarenhet av PSA-arbete eller liknande arbetsuppgifter inom kärnkraftsbranschen. Även erfarenhet av sannolikhetsanalyser, eller andra typer av analyser, från andra industrier ser vi som värdefullt.
För att passa i rollen behöver du vara analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten samt kunna förmedla och dela med dig av dina kunskaper och resultat till andra. Eftersom du kommer att ha mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp mot uppsatta mål. Då dokumentering av arbete är en viktig del i denna roll är det viktigt att du har en god förmåga att kommunicera och dokumentera på svenska. Du behöver även ha kunskaper i engelska.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Lisa Rosén 072-2026482, lisa.rosen@vattenfall.com
, eller Pontus Myhrberg 070-2057189, pontus.myhrberg@vattenfall.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Anders Nielsen anders1.nielsen@vattenfall.com
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Hans Lindkvist, Ledarna - Martin Hägglund, SEKO -Leo Lehtinen. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Observera att återkopplingstiden på frågor kan vara fördröjd under jul och nyårshelgerna
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
