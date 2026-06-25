Ingenjör inom Mekatronik, Konsultuppdrag - Trollhättan
Intensogruppen AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-06-25
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intensogruppen AB i Trollhättan
, Tjörn
, Göteborg
, Mölndal
, Jönköping
eller i hela Sverige
Hos oss erbjuder vi dig som konsult möjligheten att arbeta i intressanta uppdrag där din tekniska kompetens gör verklig skillnad. Vi samarbetar professionellt, tydligt och pålitligt – med glädje, energi och transparens bygger vi långsiktiga relationer tillsammans.
Vår kund arbetar med avancerad utveckling och tillverkning. Nu söker vi dig som trivs i rollen som konsult och har erfarenhet av mekatroniska system och industriautomation i en högteknologisk miljö. I rollen som ingenjör inom mekatronik kommer du att arbeta hos kunden med utveckling och optimering av mekatroniska lösningar i en avancerad produktions- och utvecklingsmiljö.
I detta åtagande ingår:
Konstruktion och utveckling av mekatroniska system som integrerar mekanik, elektronik och mjukvara
Utveckling av styr- och automationslösningar, t.ex. reglering av motorer, ventiler och sensorer för kundens utrustning
Simulering, testning och kalibrering av mekatroniska system för att uppnå hög prestanda och driftsäkerhet
Samarbete med mekanik-, elektronik- och mjukvaruingenjörer för integrering av delsystem
Dokumentation av tekniska lösningar samt framtagning av instruktioner för drift och underhållPubliceringsdatum2026-06-25Bakgrund
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom mekatronik, maskinteknik eller elektroteknik, eller motsvarande
Minst 4 års erfarenhet av mekatronikutveckling eller industriell automation, gärna i komplexa miljöer
Kunskaper inom mekanisk konstruktion (CAD) samt elektronik/styrsystem, med förmåga att integrera dessa områden
Erfarenhet av programmering av styr- eller reglersystem (t.ex. PLC, inbyggda system eller motsvarande) är meriterande
Meriterande med erfarenhet från avancerad tillverkning, t.ex. fordons-, flyg- eller försvarsindustrin
Mer om uppdraget
Du kommer att bli uthyrd till kunden genom Intenso Interim. Uppdraget går även bra att söka för dig med eget företag. Omfattning och uppdragslängd fastställs i dialog med kund. Vänligen ansök snarast! Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Mattias Lyckberg, 0733-336080, på Intenso Interim Management.
Välkommen med din ansökan!
Om Intenso Interim Management
Intenso Interim Management tillhandahåller interimschefer för alla branscher och erfarna konsulter inom försäljning, teknik och IT. Intenso Interim Management ingår i Intensogruppen, som är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. I Intensogruppen ingår även Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering som nischade rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Intenso Interim Management Jobbnummer
9978161