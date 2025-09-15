Ingenjör inom mekanisk provning
Uppskattar du möjlighet till praktiskt arbete inom provning i en avancerad labbmiljö? Har du lätt för att förstå standarder och sätta dig in i kundens behov? Har du kompetens inom experimentellt arbete med mekanisk provning? Då kanske du är vår nästa medarbetare!
Om oss Knivskarp internationell konkurrens, digitalisering, växthuseffekt, hållbarhet, är exempel på utmaningar som Sverige och svensk industri står inför. RISE bidrar till lösningar på dessa utmaningar genom att skapa forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt i samverkan med företag, universitet, högskolor och offentlig sektor. På RISE kommer du arbeta i en mycket stimulerande miljö med kompetenta och trevliga kollegor som brinner för att göra skillnad. Hos oss kommer du ha ett stort kontaktnät i Sverige och internationellt och genom dina insatser bidra till samhällsnytta. Som forskningsinstitut har RISE en enorm bredd och det saknas inte spännande samhällsutmaningar. Det ger utvecklingsmöjligheter både professionellt och på ett personligt plan. Vår verksamhet i Borås utgör ett nav för mekanikfrågor inom RISE, och vi tror att du har den flexibilitet, nyfikenhet och öppenhet som krävs för att vara med och utveckla ny kunskap och kompetens tillsammans med både industripartners och kollegor inom RISE. Vi verkar i gränssnittet mellan provning och forskning där vi bistår med vår expertis. Vi deltar i standardiseringsarbete och genomför tillverkningskontroller både nationellt och internationellt.
Avdelningen Kemi och Tillämpad mekanik tillhör divisionen Material och produktion och har idag runt 100 medarbetare. Mekanikdelarna, ca 50 personer, arbetar med varierande uppdrag, där en gemensam nämnare ofta är mekaniska egenskaper, kontroll av mekanisk funktion, livslängd eller tillförlitlighet. Vi genomför uppdrag och samarbetar med näringsliv, myndigheter och akademi i ett stort antal branscher för att lösa problem av olika storlek och komplexitet. Vi jobbar med material såsom metaller, berg, betong, trä och kompositer.
Nu söker vi en entusiastisk medarbetare som kan stärka vårt redan starka gäng med ingenjörer och experter.
Om rollen Vår enhet arbetar övergripande med bygg, infrastruktur, säkerhet och mekanisk tillförlitlighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter, kan bestå av flera av följande delar:
Utföra provningar självständig och leda uppdrag i vårt laboratorium
Delta i provnings och forskningsprojekt under handledning av projektledare
Medverka i arbetet när mer komplicerade och avancerade experiment ska genomföras
Sammanställa och analysera resultat, samt skriva rapporter
Arbeta strategiskt och systematiskt med kundkontakter och utveckla våra kunderbjudanden
Bedöma arbetsmiljörisker, samt tekniska- och ekonomiska risker för uppdraget
Genomföra arbete i fält och utföra tillverkningskontroller
Beroende på erfarenhet och intresse kan ytterligare uppgifter eller ansvarsområden vara:
Ansvara för något teknikområde
Delta i eller leda teknikutveckling
Konstruera utrustningar och göra hållfasthetsberäkningar
Vara expert på vår experimentella utrustning, inklusive styr- och mätsystem
Delta i standardiseringsarbete
Vi på RISE vill bygga långsiktiga relationer och vara ett självklart val av partner för både forskning och innovation. Beroende på vem du är och vilken fas i livet du befinner dig finns det möjlighet att anpassa din utveckling över tid både när det gäller produkter, områden och specialistkunskaper.
Placeringsort Borås.
Vem är du? Du är ingenjör eller motsvarande inom bygg, maskinteknik, teknisk fysik eller liknande. Vidare har du stort intresse för fysiskt och praktiskt arbete i en utmanande labbmiljö.
Du uppskattar en blandning av både praktiskt och analytiskt arbete, du är uthållig, noggrann, strukturerad och har en förmåga att använda dina teoretiska kunskaper för att förstå och ta dig an nya tillämpningar och praktiska problem. Du har lätt för att förstå standarder och regelverk och sätta dig in i kundens behov. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Du har förmåga att samarbeta med andra, då du kommer att arbeta nära kollegor inom samma område.
Välkommen med din ansökan! Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Daniel Vennetti, +46 10 516 57 83. Sista ansökningsdag är den 6:e oktober 2025, men intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 och Ingemar Pettermann, SACO, 010-2284122.
