Ingenjör inom mätteknik mot flygsystem
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-11-06
Nu söker vi en ingenjör med erfarenhet av mätteknik och med ett stort intresse för databehandling. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som ingenjör inom mätteknik får du en viktig roll i att hantera och analysera mätdata från tester av stridsflyg, helikoptrar, transportflyg och annan avancerad utrustning. Du blir en del av ett engagerat provteam där du utvecklar, underhåller och använder mätutrustning som GPS, kameror, datainsamlingssystem och temperaturgivare för att säkerställa noggranna och tillförlitliga resultat. Arbetet innebär att planera, förbereda och genomföra mätningar kopplade till Gripen, transportflyg och helikoptrar, där du ansvarar för att samla in och analysera data för att optimera prestanda och säkerhet. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med provteamet, både vid enskilda tester och större provkampanjer. I rollen ingår även att säkerställa att alla regelverk och rutiner följs för att garantera att testningen sker enligt högt ställda krav.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad teknisk gymnasieingenjör med önskad inriktning mot elektronik, alternativt har motsvarande arbetslivserfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig ovanstående utbildning Du har erfarenhet av arbete inom databehandling med exempelvis MATLAB eller liknande programvara. Du har teknisk kunskap inom elektronik och/eller mätteknik, alternativt motsvarande område. Dessutom har du lätt att förstå tekniska publikationer på svenska och engelska. Tjänsten kräver B-körkort.
Det är meriterande om du tidigare har utvecklat elektronik, har erfarenhet av Linux datorsystem samt har arbetat med testinstrument, givare och datainsamling. Det är även meriterande om du arbetat med olika typer av mätteknik. Har du dessutom kunskap och erfarenhet om GPS/GNSS-utrustning ser vi det som en fördel
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmåga att på ett effektivt sätt planera och organisera ditt arbete. Du är hänsynsfull och kan väga samman komplex information för att sedan göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Test och evaluering luft verkar inom flygarenan. Vi arbetar med verifiering och validering av flygrelaterade produkter, främst på militära plattformar såsom Gripen, transportflyg och helikoptrar. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 27 november 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Jonas Andersson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Lisa Verona via FMV:s växel:08-782 4000. Kontakta Ebba Ejnarsson (ebba.ejnarsson@fmv.se
) vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
