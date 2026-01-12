Ingenjör inom maskinsystem för fartyg Karlkrona
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-01-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Kalmar
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du ingenjör med erfarenhet av maskinsystem och intresse för marina fartyg? Har du god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projektform? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som ingenjör inom maskinsystem får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela livscykeln för fartyg och båtar - från nybyggnation och uppgraderingar till modifieringar och vidmakthållande. Som maskiningenjör arbetar du med att planera, specificera och följa upp produktion och leveranser till Försvarsmakten.
Vidare inkluderar dina arbetsuppgifter kravhantering, att skapa tekniska specifikationer och säkerställa att leveranser av dokument och ritningar håller rätt kvalité. Inom arbetsuppgifterna ligger även att leda eller delta i tekniska utredningar, hitta lösningar och konstruktioner så att materielen blir funktionell för avsedda ändamål. Du kommer även följa den tekniska utvecklingen och hålla dig uppdaterad om exempelvis innovationer och förändringar av styrande regelkrav för det berörda området. Delaktighet vid teknikutveckling med akademi, industri och andra europeiska länder är ett behov som växer allt mer hos oss.
Arbetet utförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, Försvarsmakten och leverantörer.
Tjänsten är placerad i Karlskrona, resor förekommer inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik, framdrivningssystem eller marina system, eller som på annat sätt har förvärvat en kompetens som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha några års erfarenhet av maskin- och framdrivningssystem, vara trygg i projektarbete och ha goda kunskaper i både svenska och engelska. Du behöver även ha förståelse för maskintekniska och framdrivningsrelaterade teorier och principer samt vara van vid att arbeta med Officepaketet i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i fartygsmiljö till sjöss och om du tidigare har arbetat med att omsätta operativa krav till tydliga tekniska specifikationer. Har du dessutom erfarenhet av skrovdesign, strukturkonstruktion eller fartygsproduktion är detta en tydlig fördel. Vi ser också positivt på om du har god kännedom om tekniska lösningar inom området och deras operativa användning. Övergripande kunskap om klassificeringssällskapens standarder och regelkrav vid skeppsbyggnad är värdefullt, liksom förståelse för ventilation, brandintegritet, viktfördelning, fartygsstabilitet, stöt och vibration. Dessa erfarenheter ger dig en bredare systemförståelse och stärker din förmåga att bidra till helhetslösningar med hög kvalitet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som du tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för att driva dina processer framåt. Du har ett gott omdöme och förmåga att göra välgrundade avvägningar och prioriteringar i ditt arbete. Du värdesätter även hög kvalitet i det du gör och arbetar med tydligt driv mot uppsatta mål, med fokus på att leverera resultat.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel. Läs mer om verksamhetsområdet här: Marinmateriel
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Linus Johansson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid | #LI-AM2
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9677439