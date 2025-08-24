Ingenjör inom indirekt eld
2025-08-24
Har du erfarenhet av arbete med tekniska system och är intresserad av att arbeta med både befintliga och framtida försvarssystem? Vill du vara en del av ett utvecklande projektteam som arbetar med komplexa projekt för att stärka Sveriges försvarsförmåga? Då kan du vara den vi söker.
Om tjänsten
Som ingenjör får du arbeta med både befintliga och framtida system för försvarsmateriel, där arbetsuppgifterna varierar beroende på projektets uppgift och vilken fas av livscykeln materielen befinner sig i. Du stödjer projektledaren inom utpekade teknikområden och säkerställer att systemen uppfyller Försvarsmaktens krav på prestanda och systemsäkerhet. Arbetet innebär att tillsammans med projektteamet planera och genomföra arbete genom hela produktionsprocessen, samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetsmetoder och processer.
I tjänsten arbetar du både med dagens befintliga system, som granatkastare, och med nya förmågor som exempelvis patrullrobotar och raketartilleri. En viktig del av arbetet är att delta vid prov med nya system för att möjliggöra framtida anskaffningar samt säkerställa att befintliga system bibehåller sin funktionalitet.
Vidare är du delaktig vid tekniska utredningar, följer upp att kravspecifikationerna uppfylls samt deltar i upphandlingar. Du blir en viktig del i projektteamet, där du stödjer med din kompetens för att nå uppsatta mål. I rollen har du tät kontakt med Försvarsmakten såväl som FMV:s leverantörer.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning alternativt motsvarande kompetens, förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har några års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom tekniskt område där du arbetat med teknisk specifikation och kravarbete. Vidare har du god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i projekt samt om du har erfarenhet av FMV:s eller Försvarsmaktens verksamhet. Har du B-körkort är det meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra och du är uthållig i ditt arbete. Vidare tror vi att du driver ditt arbete på ett strukturerat och organiserat sätt, till dess att resultat är uppnådda eller projekt är slutförda. Du är självgående i ditt arbete och har ett gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Tjänsten är placerad på enheten indirekt eld och sektionen för Artilleri- och Granatkastarsystem. Vår viktigaste uppgift är att i nära samarbete med Försvarsmakten anskaffa och vidmakthålla artillerisystem och materiel till krigsförbanden.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-14
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel). #LI-Hybrid
• Vid frågor ber vi dig kontakta Eric Holmberg på telefon 08-782 4000. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Lovisa Karlsson på lovisa.karlsson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
