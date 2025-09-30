Ingenjör inom inbyggda system
Bli en del av vårt team Digitala Lösningar!
Vi på DevPort söker nu dig som är Ingenjör inom inbyggda system. Som ingenjör inom inbyggda system på DevPort så blir du del av vårt team Digitala Lösningar. I vårt erbjudande inom inbyggda system kan vi tillgodose kompetens i en stor bredd av områden inom mjukvaru-, elektronikutveckling och test & verifiering. Vi erbjuder också nischade konsulttjänster inom specifika teknik- och ämnesområden, exempelvis funktionssäkerhet, projektledning och roller inom agil metodik. Utifrån vår bas i fordonsindustrin har vi god kunskap att hjälpa våra industrikunder att utveckla och kvalitetssäkra avancerade system. Som konsult hos oss på DevPort så ser vi att du är motiverad att göra skillnad och bidra till en stark utveckling hos våra kunder.
Vi söker dig som:
• Högskole- eller civilingenjör inom Elektroteknik, Systemutveckling, Datateknik eller liknande teknisk utbildning.
• Har minst 5 års erfarenhet i en roll där du arbetat med inbyggda system
• Erfarenhet av att arbeta med i Linux, C/C++, Python samt Simulink
• Har ett stort intresse för teknik
• Är flytande i Svenska och Engelska, i både tal och skrift.
Övriga krav:
I denna roll kan du komma att arbeta i projekt och uppdrag som har en säkerhetsklassning, därför är ett krav för denna tjänst att du har ett Svenskt Medborgarskap.
Vad vi erbjuder:
• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och industrier där dina färdigheter värdesätts högt.
• Flexibel ersättning: Välj mellan högre lön eller mer semestertid-det är ditt val!
• Inspirerande arbetsmiljö: Delta i roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Utveckla dina färdigheter genom våra specialprojekt och lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med banbrytande produkter och den senaste teknologin i en miljö som främjar kreativitet och innovation.
Om DevPort
DevPort är ett teknikkonsultföretag i ett expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Karlskrona. DevPort sysselsätter idag mer än 500 personer i uppdrag inom tre affärsområden - Digitala lösningar, produktionsutveckling samt produktutveckling. Inom dessa områden har vi flertalet spännande uppdrag för både dig som junior och senior ingenjör som matchas efter din profil och dina intressen. Med fina ramavtal och kunder har vi möjlighet att hitta rätt uppdrag för just dig.
Vill du jobba med oss?
Skicka in din ansökan genom formuläret nedan. Löpande urval görs och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag!
Start sker enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Sandra Högman via sandra.hogman@devport.se
Jag ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
