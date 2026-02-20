Ingenjör inom hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar
Är du en ingenjör med helhetssyn och erfarenhet av hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar? Är du beredd att anta tekniskt komplexa utmaningar i arbete med svenska marinens fartyg? Har du erfarenhet av projektarbete och god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och vill arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar, är en viktig del för att säkerställa tillgängligheten av försvarsmaktens materiel och utgör en betydande roll för Marinens fartyg och båtar.
I rollen som ingenjör inom hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar ansvarar du för vår kravställning, planering samt uppföljning och granskning av våra leverantörers underlag, progress, kravuppfyllnad och leveranser, så att erforderlig kvalité och effektivitet nås i leverantörernas produktion.
Du kommer att vara sammanhållande och stödja projekten avseende hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar vid projektmöten och projektuppföljningar, där rapportering inom verksamhetsområdet sker till ansvarig projektledare. Du kommer också att kontinuerlig bidra till utvecklingen av hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar inom den marina arenan.
Tjänsten är placerad i Karlskrona. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning med teknisk inriktning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen har du aktuell och relevant erfarenhet av kravhantering och verifiering av hållbara, driftsäkra system och underhållslösningar samt kunskap om driftsäkra och komplexa system. Likaså behöver du ha aktuell och relevant erfarenhet av projektarbete. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap om teknisk systemutformning och marina system.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad med god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt ta initiativ för att uppnå resultat. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera samtidigt som du är samarbetsorienterad, vilket gör att du hanterar utmanande situationer på ett lyhört och konstruktivt sätt. Viktigt är även att du har god analytisk förmåga, vilket gör dig trygg i arbetet med komplexa problem och frågor.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel. Inom verksamhetsområdet finns avdelningen amfibie-, stöd- och bassystem som i dagsläget består av 70 engagerade medarbetare med stor kompetens. I Karlskrona finns enheten för amfibie-, stöd- och bassystem som driver projekt kopplat till vidmakthållande av fartyg- och båtsystem till marina stöd-, bas-, amfibie- och trängförband. Som exempel kan nämnas Trossbåtar, Skolfartyg, Trossö, Carlskrona, Stridsbåtar och Artemis.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Dick Gregersjö och SECO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Camilla Wallentinsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
