Ingenjör inom driftsäkerhet, Marin verksamhet
2026-04-15
Vill du bidra till ökad tillgänglighet och driftsäkerhet i Försvarsmaktens marina system? Har du god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och vill arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel. Som ingenjör inom integrerad logistikstöd (ILS) har du en nyckelroll i att säkerställa att marina tekniska system får rätt förutsättningar för hållbar drift och vidmakthållande över hela livscykeln.
Befattningen har sitt huvudsakliga fokus på driftsäkerhetsanalys, där du ansvarar för kravställning, uppföljning och utveckling av lösningar som bidrar till hög systemtillgänglighet och kostnadseffektivitet. Du fungerar som rådgivare inom ILS-frågor och utgör ett kvalificerat stöd till projekt och produktledare.
Ansvarsområden är följande:
Ansvara för ILS-området driftsäkerhetsanalys och följa upp systemens driftsäkerhet genom hela livscykeln.
Analysera och säkerställa systemens tillgänglighet, driftsäkerhet och underhållbarhet.
Utveckla, införa och följa upp underhållskoncept i samverkan med övriga ILS-områden.
Genomföra livscykelkostnadsuppföljning (LCC) med fokus på driftsäkerhet och tillgänglighet.
Ställa krav på och följa upp drift-, fel- och materieldata för effektiv livscykelhantering.
Planera och samordna hantering av åldrande materiel och obsolescence management.
Ta fram och vidmakthålla strategier och planer för programvaruunderhåll och vidareutveckling.
Utöver detta kan arbetet även omfatta uppgifter inom: Underhållsberedning, Teknisk information. Livscykelkostnadshantering och Produktdatasamordning
Tjänsten är placerad i Lund i nya fräscha lokaler.
Om dig
Vi söker dig som har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning, YH-utbildning eller annan för området relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har erfarenhet av arbete med integrerat logistikstöd (ILS), med särskilt fokus på driftsäkerhet, och har arbetat i projektmiljö.
Det är meriterande om du även har erfarenhet från andra ILS-discipliner såsom underhållsberedning, teknisk information, produktdatasamordning eller ledning av ILS-verksamhet, liksom erfarenhet av tekniskt systemarbete inom relevant teknikområde.
Du har bred eller djup kunskap inom driftsäkerhet samt en god förståelse för bakomliggande teorier och principer. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
Du har även goda kunskaper i Officepaketet och i projektledning. Kunskap om marin teknik och dess operativa användning är meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du självgående, med god förmåga att strukturera, planera och organisera ditt arbete. Din problemlösande analysförmåga är god där du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du visar på gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-05-03.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Petra Bååth via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta rekryterare Carina Berg 0703770747 vid frågor om rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
