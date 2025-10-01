Ingenjör för kommunikationssystem
2025-10-01
Vi söker en ingenjör som vill vara med och driva vårt arbete inom kommunikationssystem framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
I rollen som ingenjör kommer du jobba på avdelningen nät som arbetar med kommunikationssystem i uppdrag som spänner över hela livscykeln, från analys av kundbehov till driftsättning och vidmakthållande.
Arbetet omfattar tekniskt systemarbete kopplat till bland annat produkter inom satellitkommunikation, där du deltar i utformningen av den samlade kravbilden och gör avvägningar mellan önskemål och krav för att optimera systemens funktion och operativa effekt. Du ansvarar för att utarbeta systemspecifikationer, samtidigt som du bidrar i verifiering och validering, konfigurationsledning och systemplanering. Rollen innebär också att ta fram tekniska ackrediteringsunderlag och att agera en kontaktyta mot både interna och externa intressenter, såsom kund, industri och leverantörer.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor över dagen förekommer frekvent.
Om dig
Vi söker dig som är civil - eller högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet vi bedömer likvärdigt. Du har några års aktuell erfarenhet inom teknisk kommunikation. Du har även mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande med några års erfarenhet av arbete med IP-baserad telekommunikation. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta i projekt. Har du relevant erfarenhet av att arbeta inom eller med myndighet är även det en fördel. Vi ser positivt på om du har erfarenhet från Försvarsmakten och likaså om du har erfarenhet av att arbeta med satellitområdet. För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av systemutformningsarbete eller systemdesign.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är strukturerad och arbetar väl med komplexa frågor. Vi ser även att du är självgående och uthållig i ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis informationssystem, satellitkommunikation, försvarets telenät och mobila kommunikationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-22.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Anders Brunander via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
