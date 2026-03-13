Ingenjör eller Systemvetare - Informationssystem Laboratoriemedicin
2026-03-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du bli del av en organisation där vi jobbar med att vårda, forska och rädda liv? Nu söker vi dig som är ingenjör eller systemvetare inom IT eller data och som vill ingå i teamet som stöttar våra laboratoriemedicinska verksamheter.
På MTMIS finns det stort utrymme för utveckling - vill du vara med?
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp vilket innebär att vi också har den senaste medicinska tekniken. Inom enheten Medicinsk Teknik Medicinska Informationssystem (MTMIS) är vi ett 40-tal medarbetare som hanterar informationsteknik kopplade till moderna medicintekniska produkter och stödjer vårdgivaren i dennes ansvar för medicinska informationssystem (MIS), både kliniskt och inom forskning. Vi ansvarar bland annat för MIS och Laboratorieinformationssystem (LIS) inom Regional laboratoriemedicin som består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på SU, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i väster och NU-sjukvården.
Rollen vi söker kommer ingå i sektionen för Regional laboratoriemedicin inom enheten MTMIS som består av ett 20-tal medarbetare som mestadels sitter i Göteborg. Du kommer ingå i ett team som arbetar med LIS, integrationer till LIS och instrumentkopplingar för Klinisk Kemi. Ditt fokus kommer främst vara inom Göteborgsområdet men arbete på fler sjukhus i regionen kan komma att ingå.Dina arbetsuppgifter
Du kommer medverka i hela förvaltningslivscykeln i nära samarbete med Klinisk Kemi samt med systemleverantörer och regionens IT-organisation.
Upphandlingsarbete och kravställning
Användarsupport samt stöd till verksamheterna i LIS-relaterade frågor
Felsökning och incidenthantering,
Konfiguration av LIS, integrationer till LIS och instrumentkopplingar
Kvalitetsarbete samt krav- och systemdokumentation
Test och utvärdering inför både införanden och uppgraderingar
Genomförande av systemförändringar
Medverkan i konsekvens- och riskanalyser, informationsklassningar och valideringar
Arbete med instrumentkopplingar inom respektive LIS
Hantering av frågor som rör Windows-uppgraderingar och olika IT-säkerhetshöjande arbeten.
Arbetet sker både individuellt, men inom ditt team och också i projektform.Kvalifikationer
Vi söker dig som är systemvetare, civilingenjör eller högskoleingenjör inom IT eller data och gärna med medicinteknisk inriktning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig med ett stort teknikintresse samtidigt som du drivs av att hjälpa andra och göra skillnad inom vården. Du har sedan tidigare några års erfarenhet av arbete med informationssystem, och gärna inom området medicinteknik. Det är även meriterande att ha erfarenhet av scriptprogrammering och kunskap om databaser tex för datautdrag.
Vi tror att du är stabil och trygg i dig själv och tydlig när du kommunicerar. Du har inga problem med att själv planera, ta ansvar, prioritera och kan vara flexibel när det behövs i ditt arbete. Du är bra på att se helheten och är kreativ när det kommer till att lösa problem.
Du trivs också med teamarbete och har lätt för att samarbeta. Ihop med att du är mån om att leverera en god service med kvalitet samt tycker det är viktigt med ett gott bemötande mot kund och inom ditt team. I denna tjänst är det ett krav att du kan kommunicera på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Vi kommer att intervjua löpande så sök gärna redan idag! Är det något du funderar på så är det bara och höra av dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
