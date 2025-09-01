Ingenjör El och kontrollsystem Vattenfall Power Solutions
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 650 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Teknikavdelningen på Business Unit Vattenfall Power Solutions utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster i ett samlat kompetenscenter för Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av förstudier, analyser, utredningar och projektering inom samtliga av våra energislag. Fokus inom affärsenheten är att utveckla vår kompetens inom strategiska områden för att verka mot Vattenfalls utveckling mot en fossilfri framtid.
För att möta kommande energibehov står vi nu inför en spännande framtid med nyproduktion och drifttidsförlängningar inom kärnkraften, samt modernisering av vattenkraften. Vill du vara med och bidra i denna omställning och bidra till ett fossilfritt samhälle? Vi söker nu dig som är ingenjör inom I&C (instrumenation & control/styr- och reglerteknik).
Hos oss får du möjlighet att arbeta i utmanande och utvecklande uppdrag från idéstadiet till slutprodukt, du får frihet under ansvar med stora möjligheter till distansarbete på deltid, att styra dina arbetstider och att skapa gedigna relationer i dina uppdrag. Du kommer att få arbeta med mycket kompetenta kollegor inom såväl ditt kompetensområde som inom andra discipliner. Möjligheterna till egen utveckling är stora både inom din egen organisation och Vattenfall i stort.
Beroende på var i landet du befinner dig i kommer du att tillhöra grupperingen i väst eller öst. På västkusten består gruppen av cirka 10 medarbetare som jobbar med anläggningsdesign inom process, elkraft och I&C. På östkusten består gruppen av ca 15 medarbetare som jobbar med analys och konstruktion inom elkraft och I&C. Totalt är vi ca 20 medarbetare inom kompetensområdet elkraft och I&C och i syfte att ta tillvara på varandras kompetens och erfarenheter ingår vi i ett gemensamt funktionsområde.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som ingenjör hos oss kommer du att arbeta med en rad olika frågeställningar med varierande komplexitet. Då vi befinner oss i en tid där vi skall förbereda för ny kärnkraft och rusta våra åldrande anläggningar att köras många år framöver, innebär arbetet att hitta innovativa lösningar som möjliggör att vi kan integrera modern teknik med befintlig, som tillsammans uppfyller moderna krav och ger hög tillgänglighet.
Arbetet bedrivs i projektform och, då möjligt, inom ramen för konstruktionsteam. Dina arbetsuppgifter kommer att variera och vara beroende av din bakgrund men utifrån behov hos beställande organisationer kan det innebära:
Identifiering och formulering av krav från anläggning och intressenter
Framtagande och värdering av konceptlösningar
Framtagande av underlag/förutsättningar för konstruktion och upphandling
Leda de tekniska delarna i genomförandefasen
Granskning av underlag för kvalitetssäkring med avseende på verifiering och validering
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Utbildning till högskoleingenjör, civilingenjör eller liknande inom relevant område, alternativt motsvarande kunskaper införskaffade på annat sätt
Flera års erfarenhet av I&C-system inom process- eller kraftindustrin
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
Körkort B
Vi söker dig som drivs av att hitta smarta lösningar i komplexa system. Du har förmågan att se helheten och kopplingar till närliggande ämnesområden. Du trivs i ett självständigt arbete såväl som i en ledande roll, där du styr det tekniska arbetet. Du kan, i situationer präglade av svårigheter eller osäkerheter, genomföra ett strukturerat och kvalitativt arbete med hjälp av din analytiska förmåga och noggrannhet. Du har en god samarbetsförmåga och med din lyhördhet har du lätt för att skapa och bibehålla relationer, och därtill även hantera många kontakter.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort Solna, Göteborg, Uppsala, Västerås, Gävle, Nyköping eller Oskarshamn. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska lösningar för att minska andelen resor. Så ansöker du
