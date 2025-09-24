Ingenjör - System, maskin och projektledning för fartygsdesign
Fartygskonstruktioner AB / Maskiningenjörsjobb / Uddevalla Visa alla maskiningenjörsjobb i Uddevalla
2025-09-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fartygskonstruktioner AB i Uddevalla
Vill du vara med och skapa smarta lösningar för framtidens fartyg?
Hos FKAB Marine Design får du arbeta i en miljö där teknik, kreativitet och samarbete möts. Vi söker nu en ingenjör med fokus på system och maskin, en roll som kombinerar tekniskt ansvar och ibland även projektledning - där du blir en nyckelperson i att utveckla energieffektiva, hållbara och säkra fartygslösningar för våra kunder.
Tjänstgöringsort: Uddevalla eller Göteborg
Din roll
Som system- och maskiningenjör kommer du att arbeta i både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Rollen innefattar tekniskt ansvar och ibland även projektledning. Du kommer att:
arbeta med utveckling, dimensionering och integration av maskin- och hjälpsystem ombord
bidra med tekniska lösningar för energioptimering, alternativa bränslen och miljökrav
ibland leda och koordinera projekt, inklusive planering, uppföljning och kommunikation med kund, varv och leverantörer
samarbeta nära med kollegor inom olika discipliner för att säkerställa helhetslösningarPubliceringsdatum2025-09-24Profil
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller motsvarande med inriktning mot maskin eller marin teknik. Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av fartygsdesign, varvsarbete eller motsvarande teknisk miljö
kunskap inom marina system och dess utformning och dimensionering
erfarenhet av maskinsystem, energioptimering eller framdrivningslösningar
vana av 2D/3D-CAD och gärna erfarenhet av programvaror som används inom marin design
erfarenhet av att skriva tekniska specifikationer och arbeta i projektform
goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som:
är innovativ, nyfiken och lösningsorienterad
är strukturerad och kan driva arbetet framåt
trivs med att ta ansvar och ibland leda projekt
uppskattar samarbete och en miljö där engagemang och teknik går hand i hand
Varför FKAB?
Sedan 1961 har vi levererat fartygsdesign till kunder världen över. Vi är ett oberoende designhus med kontor i Sverige och Kina, där vi kombinerar lång erfarenhet med nytänkande. Vårt fokus är att skapa lösningar som bidrar till lägre bränsleförbrukning, minskad miljöpåverkan och hög operativ effektivitet - alltid i nära samarbete med våra kunder.
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka ditt CV till recruit@fkab.se
och ange "System- och maskiningenjör" i ämnesraden.Vill du veta mer om oss?
Intervjuer hålls löpande.
Besök gärna www.fkab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Email
E-post: recruit@fkab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "System- och maskiningenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fartygskonstruktioner AB
(org.nr 556088-1889), http://www.fkab.com
Gustaf Mattssons Väg 2 (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Jobbnummer
9523847