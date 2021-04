Ing 2 söker utvecklingsofficer med specialisering mot signaturan - Försvarsmakten - Övriga jobb i Eksjö

Försvarsmakten / Övriga jobb / Eksjö2021-04-07Göta ingenjörregemente (Ing 2) är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Regementet har också ansvar för utvecklingen av fältarbetsförmågan i Försvarsmakten.Är du intresserad av att arbeta självständigt med möjlighet att utveckla förband, metoder och materielsystem inom fältarbetsfunktionen? Då är detta rätt plats för dig.Nu söker Fältarbetsskolan på Ing 2 en utvecklingsofficer med placering på Utvecklingsavdelningen, som ansvarar för fältarbetsutvecklingen i Försvarsmakten och främst inom armén.Huvudsakliga arbetsuppgifterBefattningen innebär en roll som systemföreträdare och funktionsföreträdare inom fältarbetsfunktionen med specialisering mot signaturanpassning. Du arbetar med utvecklingsfrågor med ansvar för maskering och skenmål och dess nyttjande i Försvarsmakten. Tjänsten innebär bl.a. deltagande i försök, beredning av underlag samt arbete med handböcker och publikationer.KvalifikationerErfarenhet inom fältarbeten i armén0R 6-7 alt. OF 1-3B-körkortMeriterandeErfarenhet av utvecklingsarbeteErfarenhet från publikationstjänst och redaktörsarbeteTidigare tjänstgöring vid pionjär/ingenjörförband, alternativt annan erfarenhet av fältarbeten2021-04-07Befattningen kräver att du har god förmåga att uttala dig i tal och skrift både på engelska och svenska. Du arbetar drivande och självständigt och har lätt att samarbeta med andra, såväl inom som utanför Försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Bifoga CV och ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för tjänstenBefattningen är en militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplaceringVid eventuell återanställning av officer inleds anställningen med sex månaders provanställningIndividuell lönesättning tillämpasTillträde: Enligt överenskommelsePlaceringsort: Eksjö, tjänsteresor förekommerSista ansökningsdag är 2 majFör upplysningar om befattningen:Fv Peter Ernfridsson, Avdelningschef. Mobil:070-6003659, mail: peter.ernfridsson@mil.se Mj Rolf Berggren, Utvchef. Mobil:070-3750434, mail: rolf.berggren@mil.se För information om rekryteringsprocessen:Jessika Lingmerth, HR-Generalist. Mobil: 070-924 81 08, mail: jessika.lingmerth@mil.se Fackliga företrädare Fackliga representanter nås via växeln, 0381-180 00OFR/O: Jonas LarssonSACO: Sofie BergqvistSEKO: Matz FelixOFR/S: Carola BlomdahlSökord Fältarbeten, Officer,Fältarbetsskolan, Eksjö, Försvarsmakten, Ing 2, signaturanpassning, maskering och skenmål,maskering,skenmål, sensorerAnsökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02Försvarsmakten5674986