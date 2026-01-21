Infrastrukturutvecklare - middleware
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi står inför en spännande systemförnyelse som innebär många nya tekniska lösningar. Nu söker vi en erfaren och driven it-specialist inom middlewareområdet som vill vara med och bidra till ökad samhällsnytta. Välkommen att söka till vår it-avdelning.
Vi erbjuder
Vi är mitt i en spännande utvecklingsfas där vi utforskar ny teknik för att lösa problem och bygga tjänster som ger direkt värde för våra kunder. Här blir du en del av enheten it-produktion; vi är cirka 40 medarbetare som jobbar i team.
Hos oss möts du av ett engagerat gäng med stark sammanhållning; vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Du kommer få arbeta i en kvalificerad grupp som bidrar till Bolagsverkets utveckling. På enheten it-produktion arbetar cirka 40 medarbetare i team med fokus på samarbete och kvalitet.
Hos oss finns stora möjligheter till kompetensutveckling och vi vill främja personlig och professionell utveckling samt möjliggöra anpassning till nya tekniska lösningar och arbetsmetoder.Arbetsuppgifter
Som infrastrukturutvecklare hos oss får du en central roll i arbetet med att utveckla, förvalta och automatisera vår middlewaremiljö. Du kommer att arbeta nära både drift och systemutveckling, med fokus på stabilitet, säkerhet och effektivitet i våra plattformar.
Arbetet omfattar bland annat
• förvaltning och vidareutveckling av befintliga plattformar och lösningar
• felsökning, konfigurering och optimering av våra tekniska miljöer
• planering och genomförande av driftsättningar
Du kommer att arbeta med flera produkter som knyter samman systemutveckling och infrastruktur, bland annat Kubernetes, Splunk, Kafka och Vault.
I rollen ingår även att leda uppdrag och utredningar som rör uppsättning och konfiguration av tekniska miljöer. Du blir en del av ett kunnigt team och får möjlighet att påverka tekniska val och bidra till Bolagsverkets fortsatta digitala utveckling.
Vår teknik
Bolagsverkets virtualiserade miljö bygger på VMware och servrarna bygger på Suse Linux Enterprise Server och Windows Server. Vårt programspråk är Java och våra scriptpråk är Bash, Python och Perl.
Bolagsverket erbjuder flera hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans. Vi har en modern arbetsmiljö i våra lokaler centralt vid hamnen i Sundsvall.
Så, låter detta som ett lockande och spännande uppdrag? Är svaret ja, då kommer du trivas hos oss!Kvalifikationer
Vi behöver dig som är strukturerad och kan organisera och planera ditt arbete väl samtidigt som du är idérik och tycker om att hitta nya förbättrings- och angreppssätt. Du har ett intresse av och förmåga till att vilja lära dig nya saker och utvecklas och hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde.
I din roll är det viktigt att du samarbetar bra med andra och lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är också analytisk och har en god problemlösningsförmåga och tar egna initiativ där du ser att det behövs.
Du har även
* en aktuell akademisk examen inom it eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig inom arbetsområdet datateknik
* flerårig erfarenhet av Linuxmiljöer
* lätt att uttrycka dig i både tal och skrift både på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande områden
* Större komplexa it-miljöer
* Containerteknologier såsom Kubernetetes, Docker elller likande
* Automatisering, virtualisering, programspråk såsom Bash, Python och Perl
* Konfigurationsverktyg som Saltstack, ansible eller liknande
* Produkter för köhantering
* Infrastruktursäkerhet
För oss är det viktigt att du är rätt person som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är också viktigt att du har ett intresse för säkerhet då vi jobbar mycket med att säkerställa att vår miljö uppfyller Bolagsverkets mycket högt ställda krav på säkerhet.
Arbetstid utanför ordinarie kontorstid förekommer.
Placeringsort Sundsvall.
Låter detta som något för dig? Skicka in en ansökan och berätta mer om dig och vad du är intresserad av så tar vi det därifrån. Skicka gärna in din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningarna löpande.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster görs även säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler.
Vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi kommer söka:https://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 267/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Håkan Linder hakan.linder@bolagsverket.se 070-851 33 50 Jobbnummer
9695868