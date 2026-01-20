Infrastrukturspecialist till Troax
2026-01-20
Vi söker dig som har:
Ett strategiskt tänk, god samarbetsförmåga och ett högt ansvarstagande. Är egenskaper som är viktiga då rollen innebär arbete på koncernnivå och kräver ett helhetsperspektiv, samt förmåga att bidra i gemensamma initiativ över flera verksamhetsområden.
Erfarenhet av felsökning och support inom IT-infrastruktur.
Goda kunskaper i Windows OS (klient/server).
Erfarenhet av nätverksadministration och protokoll (TCP/IP, brandväggar, switchar), främst Fortinet.
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
B-körkort.
Gymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Dina arbetsuppgifter kan bl a bestå av:
Felsökning och support av servrar, hypervisors (VMware, Hyper-V), nätverk, skrivare och kringutrustning.
Utveckling och administration av Azure intrastruktur
Utveckling, administration och konfiguration av Windows-Serversystem.
Hantering av Active Directory, DNS, DHCP och nätverkskomponenter.
Utveckling, konfiguration och felsökning av Fortinet full stack.
Arbete i ärendehanteringssystem som ServiceDesk Pro eller ServiceNow.
Samarbete med kollegor och användare - både på svenska och engelska.
Rådgivande inom OT och implementation av vissa strukturella krav från verksamheten.
Hjälp och stöttning i M&A processer.
Utveckling och administration av backup-system, såsom Veeam eller Barracuda.
Hantering av SQL-servrar / databashantering.
Licenshantering för relaterade system som Fortinet, Barracuda, Microsoft Server.
Om du har följande kunskaper är det meriterande:
Certifieringar som CompTIA A+, MCSA/MCSE, CCNA, NSE.
Erfarenhet/Certifiering av Microsoft 365, Azure AD och molntjänster.
Kunskap om ITIL-processer och strukturerad felsökning.
Erfarenhet av säkerhetslösningar så som Windows Defender, Azure patch management, Azure ARC
Kunskap i MacOS, Linux eller andra operativsystem.
Tidigare arbete i servicedesk eller 2nd/3rd line support.
Erfarenhet av PowerShell eller andra script-språk.
Om Troax Troax Group startades 1955 i småländska Hillerstorp och är idag den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena Maskinskydd, Lager samt Förråd. Troax mission är att utveckla högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer. Troax har utvecklats till en framgångsrik börsnoterad internationell koncern med 1 100 medarbetare i 45 länder. Troax erbjuder dig att jobba i multinationella team i en företagskultur som uppmuntrar till samarbete och kunskapsutbyte.
Vårt erbjudande till dig För oss är också trevlig arbetsmiljö, balans i livet och god hälsa bland våra medarbetare viktigt. Därför får du tillgång till flextid, kollektivavtal och ett bra försäkringspaket med pensionsavsättning.
Övrig information: I denna rekrytering samarbetar Troax med FollowU
För mer information kring tjänsten ring Lasse Nilsson på FollowU. 0709-881400
Välkommen med dig ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559074-6532), http://followu.se Arbetsplats
FollowU Kontakt
Lasse Nilsson lasse@followu.se +46 (0) 709 88 14 00 Jobbnummer
