Infrastrukturspecialist inom DevOps
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Danderyd Visa alla supportteknikerjobb i Danderyd
2026-06-16
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi söker en Infrastrukturspecialist till vår kund i Danderyd som arbetar med utveckling och drift av avancerade IT-miljöer där säkerhet, tillgänglighet och stabilitet är affärskritiska faktorer.
I rollen blir du en viktig del av IT Operations-teamet och ansvarar för drift, underhåll och vidareutveckling av både interna system och kundmiljöer. Du arbetar i komplexa IT-miljöer med höga säkerhetskrav och får möjlighet att kombinera traditionell infrastrukturdrift med moderna arbetssätt inom automation, DevOps och plattformsförvaltning.
Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor med bred teknisk kompetens och bidra till att säkerställa en robust, säker och effektiv IT-infrastruktur.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt hos vår kund.
Exempel på arbetsuppgifter
Drift, underhåll och övervakning av Windows- och Linuxmiljöer
Administration och förvaltning av virtualiserade plattformar
Installation, deployment och uppdatering av system i säkerhetskritiska miljöer
Arbete i isolerade (air-gappade) nätverk med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
Automation av återkommande administrativa uppgifter och arbete med Infrastructure as Code
Övervakning av infrastruktur, logganalys och larmhantering
Systemhärdning, patchhantering och säkerhetsrelaterade förbättringsåtgärder
Medverkan vid implementation och driftsättning av nya IT-lösningar
Felsökning och analys av komplexa infrastrukturella och systemrelaterade problemPubliceringsdatum2026-06-16Profil
Vi söker dig som har en bred teknisk bakgrund inom IT-infrastruktur och systemförvaltning samt ett stort intresse för teknik och informationssäkerhet.
Du har erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer och känner dig bekväm i både Windows- och Linuxbaserade plattformar. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, driva tekniska förbättringar och bidra till utvecklingen av en modern och säker IT-miljö.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du uppskattar samarbete och kunskapsutbyte samtidigt som du har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt.Kvalifikationer
Erfarenhet av administration och drift av Windows- och Linuxmiljöer
Erfarenhet av arbete i komplexa och säkerhetskritiska IT-miljöer
Erfarenhet av DevOps-relaterade verktyg och plattformar såsom Docker, Git, Ansible, Jenkins eller GitLab CI
Erfarenhet av monitorering och logghantering, exempelvis Prometheus och Grafana
Grundläggande kunskap inom IT-säkerhet, brandväggar, VPN och säker fjärradministration
Erfarenhet av automation och Infrastructure as Code
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av virtualiseringsplattformar
Erfarenhet av arbete i air-gappade miljöer
Erfarenhet av systemhärdning och säkerhetsarbete enligt etablerade ramverk
Erfarenhet av säkerhetsklassade eller säkerhetsskyddade verksamheter
Erfarenhet av CI/CD-processer och automatiserade deploymentsÖvrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning enligt gällande regelverk.Företaget
Vår kund erbjuder en tekniskt avancerad miljö där säkerhet, kvalitet och innovation står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta med modern teknik, bidra till verksamhetskritiska lösningar och utvecklas tillsammans med kunniga kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
182 31 DANDERYD Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com +46734159387 Jobbnummer
9966481