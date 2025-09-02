Infrastrukturspecialist
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-02
Vill du göra skillnad för företags-IT samtidigt som du får utveckla och använda dina kompetenser? Vi erbjuder dig en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultbolag / tjänstebolag inom IT-infrastruktur.
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Om jobbet: Vi söker en infrastrukturspecialist med djup kompetens inom Microsoft Windows Server-miljöer, Active Directory och PKI-infrastruktur, inklusive erfarenhet av HSM Thales. Uppdraget är omfattande och kräver arbete i en stor och komplex IT-miljö med fler än 10 domäner.
kommer att arbeta i ett team med ansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av deras infrastruktur, med fokus på säkerhet, automation och dokumentation enligt etablerade standarder (bl.a. ISO/IEC 27001, FIPS 140-2).
Din bakgrund Vi söker dig som är en nyfiken och erfaren infrastrukturspecialist med gedigen bakgrund inom Windows Server-miljöer, Active Directory och säkerhetslösningar i komplexa IT-landskap. Du har en djup teknisk förståelse och har arbetat i stora organisationer med höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och dokumentationPubliceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet av Microsoft Windows server i miljö med fler än 10 domäner
Minst 10 års erfarenhet av Active Directory, ADFS, DNS och Windows brandväggshantering
Minst 5 års erfarenhet av CA-infrastruktur och PKI-lösningar enligt ISO/IEC 27001 och FIPS 140-2
Erfarenhet av att implementera och drifta HSM Thales i organisationer med fler än 10 domäner
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i Infrastructure as Code
Meriteriande
Förvaltning av Dynatrace
Dokumentation i Confluence
Automation och förbättring i driftmiljö
Certifiering inom HSM Thales
HSM Thales-implementation i myndighet
Personlighet Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är en person som gillar att bidra, ser möjligheter och har ett professionellt bemötande mot våra kunder. Din ansökan Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, var vänligen kontakta Tilda på tilda.stenmark@thalamus.se
eller Felix på Felix.hernvall@thalamus.se
Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter. För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc. Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester. En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
