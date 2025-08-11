Infrastrukturhandläggare till Göteborgs garnison
2025-08-11
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där din insats bidrar till något större? Nu söker vi dig som med prestigelös inställning, ordning och struktur vill axla rollen som infrastrukturhandläggare hos oss.
Om enheten
Tjänsten är placerad på Garnisonsenheten, Amf 4 där du blir en del av en sammansvetsad infragrupp som tillsammans planerar, utvecklar och följer upp infrastrukturrelaterade frågor i nära samverkan med övriga delar av verksamheten. Garnisonsenheten på Amf4 tillhandahåller tjänster i form av försvarshälsa, bevakning/insats, sjötransport, drift och underhåll av skjut- och övningsfält, INFRA, mm inom Göteborgs garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som infrastrukturhandläggare arbetar du både operativt och strategiskt med ärenden kopplade till fastigheter och anläggningar. Du kommer att hantera frågor som rör såväl anskaffning som vidmakthållande av lokaler och annan infrastruktur. Arbetet sker ofta i projektform där noggrann dokumentation, uppföljning och god samordning är avgörande. Som infrastrukturhandläggare kommer du vara spindeln i nätet för verksamheten när det kommer till ställda behov och uppföljning. Arbetet kommer även att ske i Uddevallaområdet. Resor kommer att ske inom tjänsten ca 1-2 dagar i veckan.
• Delta i lokalplanering, utveckling och anpassning av infrastruktur
• Säkerställa efterlevnad av miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetskrav
• Samverka med interna och externa aktörer, inklusive Fortifikationsverket
• Arbeta med ekonomisk uppföljning kopplat till projekt och drift
• Hantera administrativa system och stöddokumentation
• Driva projekt och mötesserier
• Du kommer att bli krigsplacerad
Kvalifikationer
• Fastighetsrelaterad högskole- eller yrkeshögskoleutbildning
• Några års relevant erfarenhet från fastighets- eller infrastrukturbranschen
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av administrativt arbete och digitala system
• Förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift på svenska
• Svensk medborgareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Prestigelös - du tar tag i det som behöver göras, oavsett nivå
• Strukturerad och självgående, men samtidigt samarbetsinriktad
• Flexibel - du kan växla mellan långsiktig planering och snabba omställningar
• Resultatorienterad, initiativtagande och ansvarstagande
• Trygg i dig själv, med hög integritet och god social förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet från Försvarsmakten, särskilt stabsarbete
• Kännedom om FM:s stödsystem PRIO
• Erfarenhet av projektledning och lokalplanering
• Förståelse för fastighets- och byggprocesser
• Kunskap inom arbetsmiljö, miljökrav och ekonomi kopplat till infrastruktur
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.) Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning. (Besked inom 3 månader)
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse.
Registerkontroll och säkerhetsintervju kommer att genomföras.
Upplysningar om befattningen
Stf enhetschef Lars Andrén, lars.andren@mil.se
INFRA-handläggare Diana Arapovic, dijana.arapovic@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator på G1,Claudia Kremer, claudia.kremer@mil.se
Fackliga företrädare
SEKO Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO saco-gbg@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som Infrastrukturhandläggare hos oss på Amf 4/GarnE, senast 2025-08-25.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt viktiga uppdrag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
