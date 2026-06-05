Infrastrukturarkitekt
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-06-05
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara.
Vi söker nu en infrastrukturarkitekt som vill bidra till en säker, robust och modern IT-miljö som stödjer vård, service och regional utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som infrastrukturarkitekt hos oss får du en central roll i att forma, utveckla och förvalta regionens tekniska plattformar. Du arbetar strategiskt och operativt med att ta fram arkitekturprinciper, målarkitektur och lösningar som möter verksamhetens behov idag och i framtiden.
Du samarbetar nära våra IT-specialister, leverantörer och verksamhetsrepresentanter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram och vidareutveckla målarkitektur inom infrastruktur (on-prem, moln och hybrid)
Säkerställa att lösningar följer arkitekturprinciper, säkerhetskrav och regelverk
Driva och delta i strategiska initiativ och projekt
Ge vägledning i tekniska val och standardisering
Omvärldsbevaka tekniktrender och bidra till innovation
Dokumentera arkitektur, riktlinjer och beslutsunderlagKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av arbete som infrastrukturarkitekt, teknisk arkitekt eller senior infrastrukturspecialist
Har bred teknisk förståelse inom områden som exempelvis molntjänster, nätverk, server, lagring och virtualisering, Identitet och åtkomst (IAM)
Vana av att arbeta utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv
Har erfarenhet av att arbeta enligt etablerade arkitekturramverk
Har god förmåga att kommunicera komplexa tekniska lösningar till olika målgrupper
Har erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation (meriterande)
Som person är du:
Strategisk och analytisk med helhetssyn
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Strukturerad och drivande
Trygg i att ta beslut och stå för dina rekommendationer
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/174/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 27 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering Kontakt
Enhetschef eHälsoenheten
Mikael Johnson mikael.johnson@regionjh.se 063147504 Jobbnummer
9950487