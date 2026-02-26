Infrastructure Expert
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en engagerad och tekniskt driven Infrastructure Expert med fokus på VMware virtualisering, Windows servermiljöer och relaterade infrastrukturkomponenter.
Rollen innebär att säkerställa stabil, säker och effektiv drift av kundernas IT miljöer, både on premises och i hybrida lösningar. Har du dessutom kunskap inom Active Directory är det ett stort plus. Då rollen kräver att man vid tillfällen behöver åka till fysiska datahallarna, krävs det att du utgår lokalt inom Stockholmsområdet.
Ansvarsområden
Övervaka, drifta och optimera VMware miljöer (ESXi, vCenter, kluster, storage).
Hantera och underhålla Windows Server plattformar, inklusive uppdateringar, prestandaoptimering och felsökning.
Utföra incident , problem och change hantering enligt etablerade ITIL processer.
Automatisera rutinuppgifter och förbättra driftflöden där det är möjligt.
Utföra felsökning på infrastrukturkomponenter såsom nätverk, lagring, backup och säkerhet.
Delta i projekt relaterade till uppgraderingar, migreringar eller driftsättning av ny infrastruktur.
Samarbeta med kunder, interna team och leverantörer för att driva ärenden till lösning.
Dokumentera systemförändringar, rutiner och arkitektur.
Hantera sårbarheter tillsammans med serverteknikerna.
Teknisk kompetens
Erfarenhet av att arbeta med VMware, t.ex:
ESXi
vCenter Server
vSphere Cluster & HA/DRS
God kunskap inom Windows Server miljöer, inklusive:
Installation och uppgradering
Patch management
Prestanda och hälsoövervakning
Erfarenhet av driftverktyg och övervakningsplattformar.
Meriterande
Active Directory (struktur, gruppolicy, replikeringsfel, domänkontroller).
Kunskap om PowerShell eller annan automation.
Förståelse för backup lösningar såsom Veeam, Commvault, Rubrik eller liknande.
Erfarenhet av ITIL processer och arbete i ITSM system.
Förståelse för nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN, brandväggsregler).
