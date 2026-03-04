Infrastructure Engineer sökes!
Har du dokumenterad erfarenhet av IBMi och vill ta en nyckelroll i arbetet med att utveckla och drifta affärskritiska IT-miljöer? Trivs du i en kombination av operativt och strategiskt arbete, där du både hanterar daglig drift och bidrar med förbättringar och långsiktiga lösningar? Då är detta en möjlighet du inte vill missa!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Infrastructure Engineer med fokus på IBMi till vår kund, ett svenskt techbolag som levererar säkra IT-lösningar med lokal förankring. Med sin expertis inom IT-drift, moln, säkerhet och support hjälper de verksamheter att växa.
Du blir del av ett kompetent team och arbetar på bolagets kontor men också ute hos deras kunder. Tjänsten är placerad i Stockholm.Arbetsuppgifter
Som Infrastucture Engineer inom drift av IBMi får du ett helhetsansvar för att driva och utveckla kundens miljö. Det handlar både om daglig drift och att långsiktigt utveckla plattformen. Du arbetar nära kunden, fungerar som rådgivare och bidrar med din expertis för att säkerställa en modern, stabil och effektiv IT-infrastruktur.
Arbetet omfattar bland annat:
Drift, konfiguration och optimering av UNIX-miljöer
Administration av IBM-baserade lagringslösningar
Felsökning, incidenthantering och kontinuerlig förbättring av systemprestanda
Planering, rådgivning och genomförande av förändringar i kundens IT-miljö
Dokumentation av processer och lösningar samt stöd till kollegor och kund
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och initiativtagande. Du är van att ta ansvar och driver gärna uppgifter från idé till genomförande. Att arbeta nära kund ställer krav på att du är kommunikativ och pedagogisk, och att du kan förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt.
Du är också en person som gärna fungerar som bollplank - du ifrågasätter när det behövs, men alltid på ett konstruktivt sätt. Samarbetsförmåga och prestigelöshet är viktiga egenskaper, samtidigt som du vågar stå på dig i frågor som rör långsiktig kvalitet och säkerhet.
Kvalifikationer:
Relevant arbetsbakgrund
Relevant utbildning
Dokumenterad kunskap inom IBM UNIX
Erfarenhet av arbete med IBM-lagring
God förståelse för systemadministration, drift och säkerhet
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag genom Perido i 6 månader. Därefter med ambition att tillsvidareanställas av kunden. Start under våren. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning genomförs innan start.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35711 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
