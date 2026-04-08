Infrastructure Architect till Postnord Strålfors, Ljungby
2026-04-08
Vill du vara med och forma framtidens IT-plattform i ett bolag där tekniken är affärskritisk och där du får möjlighet att påverka på riktigt? Strålfors befinner sig i en spännande fas med stort fokus på digitalisering, modern teknik och säkra plattformar. Vill du kombinera strategiskt arkitekturarbete med tekniskt djup och samtidigt vara en del av ett engagerat och kunnigt team, då är detta rollen för dig!
Nu söker vi en senior Infrastructure Architect med inriktning mot infrastruktur som vill ta ett helhetsansvar för hur våra tekniska lösningar designas, byggs och utvecklas över tid.
Om rollen
Som Infrastructure Architect inom ansvarar du för att designa och vägleda tekniska lösningar kopplade till plattform, infrastruktur och drift. Du fungerar som en brygga mellan utveckling, drift och arkitektur, där du säkerställer att lösningar följer arkitekturprinciper, säkerhetskrav och tekniska riktlinjer. Här får du möjlighet att kombinera tekniskt djup med strategiskt inflytande och arbeta i komplexa miljöer där automation, containerplattformar och säkerhetskrav är centrala. Rollen innebär att vara med och utveckla Strålfors arkitekturfunktion och arbetssätt samt bidra i strategiska diskussioner som en del av IT Operations ledningsgrupp. Här får du stort mandat, frihet under ansvar och möjlighet att göra tydligt avtryck i en organisation där IT har en stark position.
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt arkitekturellt mindset och som trivs i en miljö med hög komplexitet, höga säkerhetskrav och mycket samarbete. Du är analytisk, strukturerad och trygg i att ta ansvar, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende och förankring för dina förslag. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och tar gärna initiativ till förbättringar inom både teknik och arbetssätt.
Akademisk utbildning inom exempelvis Datavetenskap/Systemvetenskap, eller motsvarande relevant erfarenhet.
Flera års erfarenhet av arbete med IT-infrastruktur i komplexa miljöe
Kunskap om containerplattformar såsom Kubernetes och/eller OpenShift
Erfarenhet av infrastrukturautomation och Infrastructure as Code, exempelvis via Shell script, Terraform, eller Ansible.
Erfarenhet av IT-säkerhet i organisationer med höga säkerhetskrav
Kompetens inom några av följande områden: nätverk, Linux, Windows server och klient, virtualisering, Active Directory, PKI, publika molntjänster som Azure, AWS eller GCP samt Microsoft 365
Förmåga att arbeta nära utvecklingsteam och god förståelse för DevOps-arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är ett plus om du även har:
Certifieringar inom något av ovanstående områden
Erfarenhet från organisationer som utvecklar mjukvara
Erfarenhet av mjukvaruutveckling
Erfarenhet av att arbeta enligt GitOps-metodik med verktyg som Argo CD eller Flux
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss erbjuds du en central och långsiktig roll i ett trevligt bolag med stark teamkänsla, moderna och nyrenoverade lokaler, eget kontor och goda förmåner. Här finns gott om kompetens, högt till tak och en tydlig ambition att fortsätta utvecklas både tekniskt och organisatoriskt.
Vi erbjuder en roll i ett företag som drivs av människor med passion för att möjliggöra effektiv kommunikation för våra kunder. Vi tror att vår framgång beror på engagerade och motiverade medarbetare, och vi har stort förtroende för våra medarbetare. Våra medarbetares samlade kompetens, kunskap, färdigheter, erfarenhet och mindset är vår styrka. Vi värdesätter mångfald och inkludering, eftersom olika perspektiv leder till bättre idéer och mer innovation. Med Accountable, Brave och Committed som ledord skapar vi förändring och gör skillnad - varje dag!
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Placeringsort är Ljungby.
PostNord Strålfors
PostNord Strålfors utvecklar och tillhandahåller kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter att skapa starkare och mer personliga kundrelationer. Med vår digitala plattform levererar vi sömlös kommunikation, oavsett vilka kanaler mottagaren kräver.
Läs mer om oss och våra lösningar: HÄR!
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis, som har gedigen erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom IT. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Flygare på telefon 070-255 71 43 eller via e-post jenny.flygare@se.experis.com
Din ansökan skickar du in via ansökningslänken på www.experis.se.
