Infrakraft söker driven Platschef!
Infrakraft Sverige AB / Byggjobb / Göteborg
2025-12-16
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Infrakraft fortsätter att växa och vi söker nu ytterligare en driven och rutinerad platschef till vårt team som utgår från Göteborg! Som platschef på Infrakraft blir du en viktig del i ett drivet gäng som tillsammans utbyter erfarenheter och hjälper varandra i arbetet med att driva projekten från start till slut.
Vi erbjuder en arbetsplats där projektet och entreprenörskapet står i fokus. Att arbeta hos oss passar dig som vill leda och driva anläggningsprojekt med goda resultat tillsammans med ditt team. Hos oss får du jobba med intressanta projekt där du kan lägga allt ditt fokus på värdeskapande aktiviteter i projekten. Vi tror inte på att detaljstyra våra medarbetare, vi tror på att du tar initiativ och gillar att arbeta i team.
Om rollen / tjänsten Som person är du strukturerad och duktig på att planera arbetet. Du har förmågan att växla mellan att se helheten men när så krävs kunna gå ner i detaljer. Du trivs i en varierad och bred roll där du får möjlighet att arbeta både självständigt och i team. Din drivkraft och ditt engagemang för att föra ditt arbete framåt och hitta lösningar är en av dina starkaste egenskaper.
Rollen som platschef hos oss passar dig som brinner för att leda och framgångsrikt driva omfattande och komplexa anläggningsprojekt, där du tillsammans med ditt team strävar efter att leverera utmärkta resultat.
I dina arbetsuppgifter som platschef ansvarar du för att planera och leda produktionen från projektets start till slut, innefattande ansvara för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.
Låter det intressant? Läs vidare om du har det som krävs för att bli en av oss!
Vi söker dig som För att vara framgångsrik i rollen som platschef hos oss ser vi att du har en byggteknisk utbildning från en universitets-, högskole- eller YH utbildning. Du har flerårig erfarenhet som platschef eller motsvarande från stora projekt inom mark, väg, järnväg och/eller anläggning. Du har omfattande erfarenhet av planering, ekonomiskt ansvar, personalansvar och kundrelationer. Du ska också behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.
Du är en person som utmärker dig genom ditt driv, din beslutsamhet och din framåtanda. Ledarskap är en naturlig del av din personlighet och du ser personalen som din största tillgång.
För att trivas hos oss är du flexibel men samtidigt beslutsam. Du bör kunna arbeta självständigt på ett strukturerat sätt och driva uppgifter från start till klart. Körkort B är ett krav.
Fortfarande intresserad? Vi ser fram emot att få läsa just Din ansökan!
Ansök nu Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mejl. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla. Vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Arbetsområde: Göteborgsområdet. Resor i tjänst förekommer.
Kontakt Erik Westerlind, Arbetschef Göteborg erik.westerlind@infrakraft.se
Hanna Söreklint, HR-specialist hanna.soreklint@infrakraft.se Ersättning
