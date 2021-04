Infra DevOps engineers- Gothenburg - Tavana IT AB - Datajobb i Göteborg

Tavana IT AB / Datajobb / Göteborg2021-04-09We're looking for Infra DevOps engineers to our client located in Gothenburg!DESCRIPTIONExperience as a DevOps / Infrastructure EngineerStrong background in Windows Administration andMust have Power shell scripting expertiseGood experience in managing Azure environmentsSkilled in Active Directory & developing Role based accessAutomation tools knowledgeExperience in delivering new VDI projects / servicesINFORAMTION:Start: ASAPLocation: GothenburgLanguage: Fluent in English and Swedish both speaking and writing.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-09Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-26Tavana IT AB5680520