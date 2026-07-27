Informatör, timvikariat till hälsotorget
Region Gävleborg / Receptionistjobb / Gävle Visa alla receptionistjobb i Gävle
2026-07-27
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Hälsotorg finns på Gävle sjukhus, Tullhuset Gävle, Hudiksvalls sjukhus, Bollnäs sjukhus och på Söderhamns närsjukhus. På Hälsotorget finns informatörer som ger besökare ett välkomnande bemötande, vägvisning, enkla råd samt hjälper dem att hitta information om olika sjukdomar och diagnoser. Utöver det ingår till viss del teknisk support för den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg. På hälsotorget finns även hälsopedagoger som arbetar med prevention och förändringar av levnadsvanor och vårdvägvisare som arbetar med information om vårdgarantin, väntetider i vården och rättigheter och regelverk.
Nu söker vi en engagerad medarbetare för timanställning vid behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen som informatör är din viktigaste uppgift att ta emot våra besökare, besvara deras frågor och vid behov hänvisa dem vidare. I rollen ingår även viss patientsupport för Min Vård Gävleborg. Du kommer att få svara på många olika typer av frågor där det är viktigt att ge det lilla extra för att besökaren ska få en bra upplevelse av mötet eller telefonkontakten. Arbetet innebär stort eget ansvar där du främst kommer att arbeta i informationsdisken i sjukhusentrén men även i den digitala supporten för Min Vård Gävleborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• hänvisning av patienter och praktisk hjälp med att hitta rätt på sjukhusområdet.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett tydligt och konkret uppdrag där du vet vad som förväntas av dig
• ett varierat och socialt arbete.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som möter människor med ödmjukhet, ett genuint engagemang och en naturlig känsla för service. Genom att lyssna in behov, ge tydlig information och guida vidare på ett lugnt och respektfullt sätt bidrar du till en positiv upplevelse i varje möte. Du har ett professionellt och vänligt bemötande och känner dig trygg i att möta människor i olika livssituationer och sinnesstämningar. Hos oss är din förmåga att kombinera empati, service och ansvar avgörande för att skapa förtroende.
I rollen som informatör ska du
• inneha som lägst gymnasieexamen
• ha erfarenhet av informations- eller servicearbete där du haft direktkontakt med människor
• ha god datorvana
• ha goda kunskaper i svenska och engelska språket, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet från hälso- och sjukvården är meriterande. Även god lokalkännedom om sjukhusområdet, Gävle och närområdet är meriterande, eftersom du vägleder patienter och besökare både inom sjukhuset och till mottagningar och verksamheter i anslutning till sjukhusområdet.
Urvalsarbetet påbörjas under vecka 34 med anledning av semesterperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse., upphör: 2027-09-30 .
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1908". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg Kontakt
Vision
Sara Sjölin sara.sjolin@regiongavleborg.se 070-642 78 06 Jobbnummer
10012207