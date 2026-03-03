Informatör Lycksele Djurpark
Lycksele Djurpark AB / Resevärdsjobb / Lycksele Visa alla resevärdsjobb i Lycksele
2026-03-03
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i Sveriges Nordligaste Djurpark som idag har 26 olika arter. Vi är en bevarandeorganisation som aktivt driver det viktiga arbetet att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.
Är du en person som gillar djur och natur, och gillar att prata inför större grupper så är du den vi söker.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som informatör/guide kommer du att informera våra gäster om våra djur. Du kommer även att hjälpa våra djurvårdare med vissa uppgifter.Kvalifikationer
Erfarenhet av djur och turism sen tidigare är en merit men inget krav. Du är utåtriktad och lätt för att lära dig nya saker. Du tycker om att prata inför större grupper, och är pedagogisk och inspirerande. Du kan arbeta självständigt då denna tjänst innebär en del ensamarbete.
Omfattning:
260613-260816, eller enligt överenskommelseErsättning
Enligt avtal
Upplysningar:
Carola Stålfjäll, 072-2041115
Facklig representant för kommunal nås på sektionen på 010-4429673
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Djurpark AB
(org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9774810