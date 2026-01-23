Informationssamordnare till norra Stockholm
Vill du arbeta i teknikintensiva projekt där du är spindeln i nätet och ser till att information och ritningar hanteras korrekt och effektivt? Som Informationssamordnare/CAD-samordnare får du kombinera struktur, teknik och samarbete i en roll som gör skillnad genom hela projektets livscykel.
Din roll:
Som Informationssamordnare/CAD-samordnare ansvarar du för att dokumentation och information hanteras strukturerat, spårbart och med hög kvalitet. Du fungerar som en samordnande länk mellan projektledare, tekniker och leverantörer och säkerställer att informationsflödet fungerar smidigt.
Utöver informationssamordning arbetar du praktiskt med CAD-arbete och datasamordning, där du uppdaterar ritningar och formalia i CAD-program (främst AutoCAD 2D). Du behöver förstå hur ritningar och metadata uppdateras och kvalitetssäkras. Rollen innebär även att du kan ta mindre projekt självständigt, styra granskningar och bidra till slutleverans och överlämning till förvaltning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta fram och följa upp informationskrav, dokumentplaner och tidplaner
• Koordinera informationsleveranser och granskningar från leverantörer
• Uppdatera ritningar och formalia i AutoCAD 2D
• Säkerställa dokumentstruktur och metadata
• Driva förbättringar i kundens processer för informationshantering
• Självständigt hantera mindre projekt och granskningar
Skallkrav:
• 3-5 års erfarenhet av CAD-arbete (utan formell utbildning) eller 2-3 års erfarenhet med relevant utbildning
• Erfarenhet av datasamordning och uppdatering av ritningar
• Kunskaper i AutoCAD
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Utbildning: YH CAD/Projektering, Arkitektutbildning eller liknande
• Språk: Engelska
• Erfarenhet av liknande roller (informationssamordnare, projektör, CAD-samordnare)
Publiceringsdatum2026-01-23Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Ansvarstagande - Du är noggrann, pålitlig och ser till att leveranser håller hög kvalitet
• Driven - Du har målmedvetenhet och energi för att driva uppgifter framåt
• Initiativtagande - Du tar egna initiativ och hittar lösningar innan någon ber dig
Det här är en roll för dig som gillar ordning i komplexa miljöer, uppskattar att information används på rätt sätt och trivs med att vara spindeln i nätet i en teknisk kontext.
Om Framtiden AB
Framtiden är en rekryterings- och bemanningsbyrå som hjälper människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För den här tjänsten blir du först anställd via oss, med möjlighet att gå över till en direktanställning hos kundföretaget.
Start: ca februari 2026
Plats: Åkersberga
Villkor: Marknadsmässiga, med handledning och utvecklingsmöjligheter
Ersättning
