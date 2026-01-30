Informationssamordnare till Kompetensförsörjningskontoret
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-01-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll där du bidrar till rättssäkerhet, struktur och kvalitet i en samhällsviktig verksamhet? Har du gedigen erfarenhet av informationshantering i offentlig sektor och trivs i en samordnande och stödjande roll? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhällets tillväxt och individens utveckling.
Vi utformar effektiva och flexibla utbildningar utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler tar ansvar och bidrar till en hållbar framtid.
Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar för. Inom kontoret är vi cirka 400 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget- och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vi är tjänstemannastöd till kompetensförsörjningsnämnden. Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I denna roll har du ett övergripande ansvar för kontorets informationshantering och verkar i en samordnande och stödjande funktion gentemot verksamheterna.
Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa en ändamålsenlig, rättssäker och effektiv hantering av information inom hela kontoret. Inom kommunen finns nätverk med andra informationssamordnare/registratorer.
Du ansvarar för att utveckla och förvalta arbetssätt inom personuppgiftshantering och informationssäkerhet, samt för att stötta verksamheterna i tillämpningen av gällande lagstiftning och interna styrdokument.
Rollen innebär att du driver utvecklingsarbete, bidrar till kompetenshöjning och säkerställer att informationshanteringen håller en hög och likvärdig kvalitet. I arbetet är du stöd till kontorets registratur.
Du samordnar även kontorets arbete inom arkiv, dokument- och ärendehantering, allmänna handlingar och inkommande post och har en central roll i samverkan med registratur och stadsarkiv.
I uppdraget ingår att medverka vid arbetssätt och system, med fokus på att säkerställa hållbara och långsiktiga lösningar för informationshantering.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom juridik, statsvetenskap, arkivvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt har du en registratorsutbildning.
Vi söker dig som är senior med stor erfarenhet och utvecklad kunskap. Du har erfarenhet av dokument- och ärendehantering inom offentlig verksamhet och god kunskap om kommunal verksamhet.
Du har god kunskap om arkiv och offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen samt närliggande regelverk.
Du har mycket god administrativ förmåga, är strukturerad och van att arbeta i olika system.
Som person är du självgående och serviceinriktad. Du är initiativtagande och metodisk.
Du trivs i en samordnande roll, har lätt för att bygga nätverk och samarbeta med olika funktioner.
Du är trygg i din kompetens och har förmåga att sätta dig in i komplexa processer och regelverk där du arbetar kvalitativt.
Du arbetar målinriktat och bidrar aktivt till utveckling inom dina ansvarsområden.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 15 februari
Kontakt: Enhetschef Lena Perlelund Sandqvist, lena.perlelundsandqvist@norrkoping.se
, 011-15 19 49
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9713081