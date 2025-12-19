Informationssamordnare till fastighetsbolag
2025-12-19
För vår kunds räkning söker vi just nu en Informationssamordnare inom teknik till Stockholm. Uppdraget är på ca 15-25% och förväntas starta 2026-01-22 och pågå till och med 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Projekt för nyproduktion informationssamordnare (BIM) till projekteringsgruppen för att samordna datamiljön.
Informationssamordnaren ska ansvara för:
Agera stöd till informationsgranskare/ förvaltare hos kunden.
Hantera avsteg kopplade till kravställning
Kontrollera kravefterlevnad i relation till leverans och egenskapskrav samt projekteringstidplan
Administrera den gemensamma datamiljön
Sammanställa samordningsmodell
Förbereda, kalla till och styra arbetet med projektinformationsmodell och dokumentera samgransknings samt informationssamordningsmöten
Säkra att projektgemensamma komplementfiler tas fram av lämplig disciplin
Stötta projektmedlemmarna och projekteringsledningen i frågor som rör projektinformationsmodellen och gemensam projektdatamiljö
Sammanställa, kvalitetssäkra och överlämna projektinformationsmodell och projektdokumentation till förvaltning
Dokumentera frågor och överenskommelser kopplade till projektinformationsmodellen i relevanta kanaler och ärenden i den gemensamma projektdatamiljön
Övrigt: Start: 2026-01-22 Slut: 2026-12-31 Omfattning: 15-25% Placering: Stockholm
Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Arbetet utförs i Stockholm fysiskt på plats vid gemensamma projekteringsmöten en gång per vecka och däremellan på eget kontor.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
2 års Dokumenterad erfarenhet av informationssamordning (BIM)
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Ersättning
