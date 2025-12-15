Informationssamordnare
2025-12-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Solna
, Stockholm
, Salem
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkra att teknisk dokumentation och anläggnings-/tillgångsinformation håller högsta kvalitet - från projekt till förvaltning? Vi på Etteplan söker nu dig som vill arbeta med teknisk informationssamordning i stora industriprojekt inom exempelvis processindustri och energi- och VA-sektorn.
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
I teamet för Asset Information Management (AIM) jobbar vi nationellt med att strukturera, säkra och utveckla teknisk dokumentation och informationsflöden i projekt- och förvaltningsmiljöer.
Din roll
Som informationssamordnare arbetar du i teknikintensiva projekt där du ansvarar för att dokumentation och information hanteras på ett strukturerat, spårbart och kvalitetssäkrat sätt. Du fungerar som en samordnande länk mellan projektledare, tekniker och leverantörer och säkerställer att informationsflödet fungerar smidigt genom hela projektets livscykel.
I rollen ingår att ta fram och följa upp informationskrav, dokumentplaner och tidplaner, koordinera informationsleveranser och granskningar från leverantörer, kvalitetssäkra dokumentstruktur och metadata samt driva förbättringar i kundens informationshanteringsprocesser. Du bidrar även till att stödja överlämningen till förvaltning och kan arbeta både i projekt där kunden redan har etablerade rutiner och i uppdrag där nya strukturer och processer ska sättas upp från grunden.
Hur är det att jobba som informationssamordnare hos oss?
Våra informationssamordnare beskriver jobbet som en blandning av struktur, teknik, samarbete och problemlösning. Du arbetar nära både kundens projektledare och våra egna experter inom teknikinformation och systemstöd. Det är en roll för dig som tycker om att få ordning i komplexa miljöer, gillar information som faktiskt används - och som trivs med att vara spindeln i nätet i en teknisk kontext.Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Du har flera års erfarenhet av att arbeta med teknisk information i projektform - t.ex. som dokumentationsledare, teknikinformatör, teknisk samordnare eller ingenjör med ansvar för teknisk dokumentation. Du har en teknisk förståelse, är strukturerad och kommunicerar lätt med olika typer av yrkesroller.
Vi tror att du:
- Har erfarenhet av teknisk informationshantering i industri-, energi- eller VA-sektorn.
- Är van att leda eller samordna informationsflöden och informationskrav i projekt.
- Har erfarenhet av informationsgranskning, metadatahantering och överlämning till förvaltning.
- Har mycket god datorvana och erfarenhet av dokumenthanteringssystem (ex. SharePoint, ProjectPlace, Caradoc, Maximo eller liknande).
- Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
- Är självgående, ansvarstagande och gillar att skapa struktur och ordning i komplexa sammanhang.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ISO-standarder som ISO 81346, 19650 eller 55000 eller tidigare arbete med processutveckling eller verksamhetsutveckling kopplat till informationshantering. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan projekt och förvaltning.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Vill du veta mer om vad som händer på våra kontor? Kika in på vår Instagram.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
