Informationssäkerhetsspecialist till Juridik och informationssäkerhet
2025-12-22
Är sådant som är viktigt på riktigt en stark drivkraft för dig? Är du utbildad specialist inom informationssäkerhet och systematiskt informationssäkerhetsarbete? Är du trygg i självständiga analyser och bedömningar, där du samtidigt får arbeta tillsammans med andra? Trivs du med att omvandla regelverk till konkreta lösningar som främjar verksamhetsutveckling och kvalitet? Som informationssäkerhetsspecialist erbjuds du ett viktigt arbete med stora möjligheter för egen utveckling. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete, tillsammans med andra, men med stort eget ansvar. Informationssäkerhetsarbetet inom Region Västmanlands leds av informationssäkerhetsstrategen, med stöd av informationssäkerhetssamordnare, jurister, IT-säkerhetsspecialister m.fl. Som informationssäkerhetsspecialist arbetar du som sakkunnig, bland annat med utredningar, dokumentation, utbildning och förslag till interna styrdokument. Du utgör ett viktigt stöd för det strategiska informationssäkerhetsarbetet och en viktig del i olika arbetsgrupper som arbetar med informationssäkerhet och dataskydd.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma inom ramen för rollen som informationssäkerhetsspecialist.
Om arbetsplatsen
Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård och forskning i Västmanland. Vi ansvarar även för delar av kollektivtrafiken, kulturen och för att planera och samordna utvecklingen i länet.
Region Västmanland är en stor, politiskt styrd organisation. All vår verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund. Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag.
Din organisatoriska placering kommer att vara inom verksamheten Juridik och Informationssäkerhet som är en del i förvaltningen regionkontoret. Juridik och Informationssäkerhet är en verksamhet inom den centrumbildning som heter Regionstaben. Verksamheten består av sju jurister, en informationssäkerhetsstrateg och en informationssäkerhetssamordnare/DSO. Inom övriga förvaltningar finns informationssäkerhetsombud samt IT-säkerhetsspecialister.
Vårt mål är att jobba lösningsfokuserat med hög kvalitet. Vi välkomnar nya medarbetare till en stimulerande och trivsam gemenskap.
Vi erbjuder dig:
• Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter med stort eget ansvar.
• Samarbete med engagerade och kompetenta kollegor inom många olika områden.
• Ett arbete som gör skillnad på riktigt. Du får delta i det nytänkande och i den utveckling av hälso- och sjukvården som krävs för att säkerställa fortsatt hög kvalitet och en beredskap inför framtidens utmaningar.
• Goda möjligheter att utveckla din kompetens och ditt personliga nätverk.
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
För att passa för tjänsten behöver du ha kvalificerad kompetens inom informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsskydd. Du har utbildning inom informationssäkerhet på högskolenivå eller motsvarande. Du behöver ha mycket god kunskap om ISO/IEC 27000-serien samt Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), cybersäkerhetslagen (NIS2-direktivet) och CER-direktivet. Det är meriterande om du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom offentlig förvaltning, tillsynsarbete och om du har arbetat med krisberedskap kopplat till informationssäkerhet.
Du tillhör verksamheten Juridik och Informationssäkerhet men en stor del av arbetet bedrivs också tillsammans med andra verksamheter inom Region Västmanland och arbetet ställer stora krav på din förmåga att se till hela verksamheters bästa och att samverka.
Förutom dina formella kunskaper och kvalifikationer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom din förmåga att leverera välgrundad och genomtänkt rådgivning utifrån ett lösningsfokuserat och lyhört förhållningssätt. Då arbetsuppgifterna är varierande och kvalificerade behöver du ha ett gott omdöme och kunna prioritera väl. Du strukturerar och driver ditt arbete med hög integritet och du trivs med att skapa nya kontakter, bygga relationer och utveckla samarbeten. Din servicekänsla är hög och du anpassar dig enkelt och samarbetar väl med olika aktörer. Vi söker dig som har ett intresse för utvecklingsfrågor och som engagerat arbetar utifrån att identifiera och möjliggöra väl avvägda lösningar för våra verksamheter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid och dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten finns möjligheter att delvis arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 Januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer planeras under veckorna 4, 5 (digital intervju är även möjlig).
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad och i samband med tillsättning av tjänsten kan en säkerhetsprövning bli aktuell enligt säkerhetsskyddslagen. Tjänsten förutsätter därmed svenskt medborgarskap.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
