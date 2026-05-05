Informationssäkerhetsspecialist och dataskyddsombud, Köpings kommunkoncern
2026-05-05
Informationssäkerhet är en central del i en digitaliserad verksamhet där kraven på skydd av information ständigt ökar. Hos oss är arbetet med informationssäkerhet en kontinuerlig process och en viktig del av verksamhetsutvecklingen. I rollen som informationssäkerhetsspecialist och dataskyddsombud arbetar du nära kommunens olika verksamheter för att stärka och utveckla organisationens informationssäkerhetsarbete. Du bidrar till att utveckla strukturer, rutiner och arbetssätt för att säkerställa en trygg och säker hantering av information.
Arbetet innebär bland annat att ta fram och vidareutveckla riktlinjer och rutiner, genomföra analyser och riskbedömningar samt arbeta förebyggande för att stärka organisationens informationssäkerhet. Du ger även stöd till verksamheterna i frågor som rör säker hantering av information, personuppgifter och digitala system.
I rollen som dataskyddsombud arbetar du självständigt med att följa upp och granska organisationens efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Du fungerar som ett stöd och en rådgivande funktion till verksamheterna samt bidrar med utbildning och vägledning i dataskyddsfrågor.
Säkerhetsavdelningen består idag av en säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef, två beredskapssamordnare, två säkerhetssamordnare med huvudsaklig inriktning mot brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt två IT- Informationssäkerhetssamordnare/DSO.
Arbetsuppgifter
I rollen som informationssäkerhetsspecialist och dataskyddsombud arbetar du bland annat med att:
* Utveckla, implementera och förvalta kommunens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
* Samordna kommunens arbete med informations- och cybersäkerhet i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive cybersäkerhetslagen.
* Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhets- och dataskyddsbedömningar.
* Stödja och vägleda verksamheterna i frågor som rör informationssäkerhet, dataskydd och säker hantering av information.
* Följa upp och granska att kommunens behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
* Bistå verksamheten i arbetet med att hantera, utreda och följa upp informations- och personuppgiftsincidenter.
* Rapportera och föredra frågor inom informationssäkerhet och dataskydd till kommunledning och berörda nämnder.
* Planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser för att stärka organisationens kunskap och medvetenhet kring informationssäkerhet och dataskydd.
* Följa utvecklingen inom informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd genom omvärldsbevakning.
* Fungera som kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Syftet är tydligt: att förebygga, förbereda och skapa förutsättningar för effektiv hantering av oönskade händelser och att öka motståndskraften i våra verksamheter och för kommunens medborgare.
I uppdraget arbetar du nära tillsammans med övriga kollegor på avdelningen och tillsammans utgör ni ett team som säkerställer arbetets framdrift och stödet till förvaltningsledning samt verksamheter i frågor som rör säkerhet och beredskap. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att skapa förtroende hos andra. Då du kommer att arbeta mot deadlines krävs det att du är strukturerad och van att prioritera och planera ditt arbete självständigt.
En stor del av ditt arbete kommer att innebära att samverka internt med våra verksamheter samt med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
* God kunskap inom informationssäkerhet och dataskydd (GDPR)
* God kommunikationsförmåga
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi ser gärna att du är:
* Strukturerad
* Analytisk
* Samarbetsinriktad
* Självständig
Det är meriterande
* Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.
* Tidigare erfarenhet av utredningsarbete eller projektledning, gärna inom kommunal eller annan offentlig verksamhet är också fördelaktigt.
* Dokumenterad erfarenhet gällande signalskydd och rollen som signalskyddschef.
* Erfarenhet eller utbildning utifrån lagen om offentlig upphandling
* Erfarenhet av att ingå i beredskapsgrupp för tjänsteperson i beredskap på koncernnivå.
* Erfarenhet av arbete utifrån säkerhetsskyddslagen gällande framtagande av säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.
Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt på de personliga egenskaperna. Helhetssyn, prestigelöshet, nära samarbete och lösningsorienterat synsätt värderas högt. Du har förmågan att omvandla övergripande perspektiv till praktisk handling och känner dig bekväm i rollen att leda och skapa förståelse hos andra, exempelvis när du leder projektgrupper. En väl utvecklad förmåga att se helhet, bygga relationer och samverka är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Villkor
Du måste vara svensk medborgare. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras.
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du får information om i de fall det blir aktuellt.
Du ingår i kommunens krisorganisation och beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Eftersom resor ingår i arbetet krävs B-körkort för personbil.
Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas.
Placering
Tjänsten som informationssäkerhetsspecialist är placerad inom kommunledningsförvaltningen på säkerhetsavdelningen och kontoret är i helrenoverade lokaler på Rådhuset i Köping, men vi ställer oss positiva till hybridarbete.
Våra förmåner
Sommar och vinterarbetstid vi arbetar mindre på sommaren och har lediga klämdagar
Ett generöst flextidsystem
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till semesterväxling
Positiva och välkomnande kollegor
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
