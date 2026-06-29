Informationssäkerhetsspecialist (Business Information Security Officer)
Vattenfall AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är cirka 580 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar cirka 25 procent av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Om rollen
Vill du arbeta med informationssäkerhet där det verkligen spelar roll – och bidra till att skydda samhällskritisk energiförsörjning i Norden?
Hos Vattenfall finns en väg framåt – there's a way. I den här rollen får du kombinera strategiskt arbete med nära samverkan i verksamheten, i ett uppdrag där din kompetens gör konkret skillnad varje dag.
Nu söker Vattenfall Vattenkraft en Business Information Security Officer (BISO) till Luleå, Umeå eller Solna!
Du kommer att ingå som informationssäkerhetsansvarig i vår säkerhetsavdelning, en stabsfunktion inom den nordiska vattenkraftorganisationen. Vi arbetar brett med frågor som rör säkerhet och beredskap, från fysiskt skydd av samhällsviktig infrastruktur och säkerhetsskyddsanalys, till analys av säkerhetshändelser, informationssäkerhet och totalförsvar. Vårt uppdrag är avgörande för att säkerställa en trygg och robust elförsörjning i hela Norden.
Som informationssäkerhetsansvarig kommer du att ha en central roll i vårt arbete. Du kommer bland annat att tolka och tillämpa Säkerhetsskyddslagen samt regelverk som direktiven NIS2 och CER, stödja verksamheten i det systematiska informationssäkerhetsarbetet, inte minst inom samhällskritiska områden som dammsäkerhet.
Som del av vårt team får du möjlighet att stötta utvecklingsprojekt och bidra till att våra rutiner och processer är aktuella, effektiva och väl förankrade i verksamheten.
I rollen som BISO kommer du att ha ett brett ansvar inom informations- och cybersäkerhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Styrning utifrån lagstiftning och andra krav inom område informations- och cybersäkerhet (IT/OT)
Strategisk utveckling av vårt arbete inom informations- och cybersäkerhet, vilket inkluderar analys, planering, genomförande och uppföljning av mål
Att informations- och cybersäkerhet hanteras på ett relevant, realistiskt och regelverksefterlevande sätt
Identifiera, tolka och följa upp krav, lagstiftning och säkerhetsåtgärder som rör informations- och cybersäkerhet
Främja medvetenhet, stödja kommunikation och utbildning
Rådgivande stöd och aktiv uppföljning av frågor/händelser relaterade till informations- och cybersäkerhet
Samordning, uppföljning och utvärdering av organisationens "second line-aktiviteter" inom informations- och cybersäkerhet
Koordinera aktiviteter tillsammans med samordnare kring IT- och OT-frågor
Bidra till Security Risk Assessment (SRA) inom informations- och cybersäkerhet samt till den årliga planen för säkerhet och resiliens
Representera Vattenfall Vattenkraft på affärsområdes- och koncernnivå, exempelvis i Generation Information and Cyber Security Forum.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom informationssäkerhet och som trivs i en roll där du får kombinera analys, samarbete och utveckling. Du är trygg i din kompetens och känner dig bekväm med att navigera i komplexa miljöer där många perspektiv möts.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom informationssäkerhet eller motsvarande praktisk erfarenhet inom området
Flerårig erfarenhet inom informationssäkerhet, inklusive att utveckla och driva ett systematiskt säkerhetsarbete samt bidra till verksamhetsutveckling
God kännedom om säkerhetsskyddslagen är ett krav
Vana att arbeta med analyser, utredningar och kontroller inom säkerhetsområdet
Erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
B‐körkort (resor förekommer i tjänsten).
Som person är du noggrann, samarbetsorienterad och har ett genuint intresse för att skapa struktur och förståelse i komplexa frågor. Du bidrar till dialog, bygger förtroende och driver arbetet framåt tillsammans med andra på olika organisatoriska nivåer i verksamheten.
Ytterligare information
Placeringsort
Luleå, Umeå eller Solna
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Lovisa Havtörne, lovisa.havtoerne@vattenfall.com
. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Fredrik Lidholm SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, men skicka ett mejl så svarar vi så fort vi kan.
Kliv fram för hållbarhet!
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 14 augusti, 2026. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga ett personligt brev i ansökan. Har du frågor om din ansökan, kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, ida.fagelqvist@vattenfall.com
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9983124