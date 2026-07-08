Informationssäkerhetsspecialist
Combitech Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Umeå Visa alla säkerhetsjobb i Umeå
2026-07-08
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Vill du arbeta som informationssäkerhetsspecialist i uppdrag där IT-säkerhet, samhällsnytta och avancerade system står i fokus? Sök rollen hos Combitech i Umeå, Luleå och Örnsköldsvik och bidra till att utveckla säkra lösningar inom försvar, kritisk infrastruktur och komplexa IT-miljöer.
Hos oss blir du en del av ett bolag där teknik, människor och samhällsnytta möts - och där nyfikenhet, kunskapsdelning och ständig utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Vi skapar förutsättningar för din utveckling genom utmanande uppdrag, kompetensnätverk och kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Här uppmuntras du att vara nyfiken, testa nya angreppssätt och utvecklas i takt med både teknik och uppdrag.
Vi värdesätter samarbete, ansvar och ett inkluderande klimat där olika perspektiv tas tillvara. I våra uppdrag arbetar du nära verksamheter som är avgörande för samhällets funktion. Det du gör har betydelse på riktigt - du bidrar till att stärka Sveriges försvar och skydda kritisk infrastruktur genom robusta och säkra IT-miljöer.
Vad rollen innebär
Som informationssäkerhetsspecialist arbetar du som konsult i uppdrag mot kunder inom försvarsindustrin och samhällsviktig verksamhet, där informationssäkerhet är avgörande. Du driver och stöttar arbete kring ackreditering av IT-system samt tar fram riskbedömningar och beslutsunderlag inför drift. I rollen säkerställer du efterlevnad av regelverk såsom KSF, ISD, PMFS och kundspecifika säkerhetsramverk.
Du deltar i och leder granskningar och samråd, och arbetar nära arkitekter, tekniska specialister och verksamheten. Här får du möjlighet att både fördjupa din kompetens och bredda dig inom närliggande områden - beroende på din nyfikenhet och ambition. Du bidrar även till att etablera hållbara och långsiktiga strukturer för informationssäkerhet i komplexa miljöer med höga krav.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som är trygg i din kompetens, men som samtidigt drivs av att utvecklas vidare och hålla dig uppdaterad inom informationssäkerhet. Du tar ansvar för din leverans och trivs i konsultrollen där du behöver skapa struktur även i otydliga uppdrag. Du är kommunikativ, bygger förtroende och värdesätter goda samarbeten, både med kund och kollegor.
Du är nyfiken, ställer frågor och har en vilja att förstå både teknik och verksamhet på djupet. Du har förmåga att omsätta krav till praktiska och hållbara lösningar och trivs i miljöer där kravbilden är hög och där kvalitet är avgörande.
Du har utbildning inom ett relevant område samt flerårig erfarenhet av informationssäkerhet. Du har arbetat med riskhantering, compliance och säkerhetskrav i komplexa IT-miljöer och har god förståelse för ramverk som ISO 27001, NIST eller motsvarande. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ackrediteringsarbete inom FMV, Försvarsmakten eller liknande verksamhet, samt kunskap om KSF, ISD, PMFS eller SAAB:s interna ramverk. Erfarenhet av arbete i miljöer som omfattas av säkerhetsskyddslagen är också ett plus. Placering är Örnsköldsvik, Umeå eller Luleå, men även andra orter kan vara möjliga vid intresse.
Kontaktperson: Håkan Ottosson - hakan.ottosson@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Västra Esplanaden 2 (visa karta
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903 26 UMEÅ Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9996128