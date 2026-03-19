Informationssäkerhetsspecialist
Är du vår nya informationssäkerhetsspecialist?Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
I rollen som Informationssäkerhetsspecialist, i Svenska kraftnäts team för informationssäkerhet, kommer du att arbeta brett med styrning av säkerhet och tredjepartsrisk. Ditt arbete bidrar direkt till att säkerställa att Svenska kraftnät har rätt strukturer, processer och kontrollmiljö för att möta både dagens och framtidens krav.
Du kommer bl.a. att ansvara för att:
• Vidareutveckla och förvalta vårt Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) samt formulera interna säkerhetskrav.
• Stötta verksamheten som rådgivare i implementering av säkerhetsåtgärder och tolkning av krav.
• Följa upp efterlevnad av externa krav och interna riktlinjer.
• Vara ett generellt säkerhetsstöd genom rådgivning, riskbedömningar och initiativ för att stärka säkerheten.
• Vara utpekad specialist för tredjepartsrisk och vidareutveckla vårt arbetssätt för att bedöma, granska och följa upp leverantörers säkerhet.
• Genomföra granskningar av våra leverantörers säkerhet.
Här får du stort utrymme att påverka arbetssätt, metodik och prioriteringar - och du blir en nyckelperson i SVK:s säkerhetsstyrning.
Genom din gedigna erfarenhet inom informationssäkerhet, riskhantering och tredjepartsstyrning blir du en viktig specialistresurs för SVK och en del av vårt långsiktiga strategiska säkerhetsarbete.
Enhet Informations- och cybersäkerhet består av cirka 15 anställda i två team.
Enheten tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har drygt 100 medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper:
I denna rekrytering kommer mycket stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och kommunikativ. Du är bra på att omsätta komplexa krav till tydliga och praktiska lösningar och trivs i en roll där du samarbetar med många olika intressenter, inklusive våra leverantörer.
Du är även noggrann, analytisk och resultatinriktad.
Sist men inte minst är du trygg och prestigelös, vilket bland annat innebär att du kan stå upp för dina beslut även när de ifrågasätts, samtidigt som du kan ompröva dem när så behövs.
Utbildning:
Relevant akademisk utbildning inom informationssäkerhet, informationsteknik eller erfarenheter/kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga.
Du har även:
• God kunskap om etablerade ramverk som NIST (CSF, SP 800), ISO 27001, ISO 31000 eller motsvarande.
• God förståelse för riskhantering, särskilt inom Cloud och TPRM (Third-Party Risk Management).
• Förmåga att förstå och bedöma tekniska säkerhetslösningar, t.ex. inom molntjänster (AWS/Azure/GCP), nätverksarkitektur och åtkomstkontroll.
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och TPRM.
• Erfarenhet och vana att arbeta med lagar och regelverk.
• Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift, då du kommer att driva processer, skriva styrande dokument och leda dialoger med både
tekniska och icke-tekniska grupper.
Meriterande:
• Erfarenhet från reglerade branscher (t.ex. finans eller bank).
• Erfarenhet från elbranschen.
• Erfarenhet av kvalificerat arbete med säkerhetsskydd inom myndighet, statligt bolag eller annan säkerhetskänslig verksamhet.
• Kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Myndigheten för civilt försvar:s (MCF:s) föreskrifter.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Viss möjlighet till distansarbete, upp till 50% när arbetsuppgifterna så tillåter.
• Resor förekommer i mycket begränsad omfattning i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 16 april 2026. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning.
För mer information kontakta gärna följande personer
Rekryterande chef Josefin Agelii-Mayotte, tel. 010-350 94 88.
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter;
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
