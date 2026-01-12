Informationssäkerhetsspecialist
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en informationssäkerhetsspecialist som vill stötta en beställare inom offentlig verksamhet i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra informationssäkerheten. Uppdraget omfattar såväl regelefterlevnad som praktiskt införande av arbetssätt, med fokus på bland annat GDPR, informationsklassning och utbildningsinsatser.
Du blir en nyckelperson i att skapa struktur och förståelse för informationssäkerhet i organisationen och bidrar med både rådgivning och genomförande i nära samarbete med beställaren.
ArbetsuppgifterStödja beställaren i informationssäkerhetsarbetet, inklusive lagstiftningsfrågor och GDPR.
Planera och genomföra arbete med informationsklassning.
Genomföra utbildningsinsatser och öka medvetenheten inom informationssäkerhet.
Arbeta enligt MSB:s metodstöd och bidra till etablerade arbetssätt och rutiner.
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet.
Under de senaste 5 åren: aktivt arbetat med MSB:s metodstöd.
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av informationsklassningsarbete.
Erfarenhet av utbildningsinsatser inom informationssäkerhet.
Minst 3 liknande uppdrag genomförda under de senaste 3 åren.
MeriterandeFördjupad erfarenhet av att tolka och omsätta krav från lagstiftning och GDPR i praktiskt arbete.Så ansöker du
