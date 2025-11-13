Informationssäkerhetsspecialist
Statens tjänstepensionsverk / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-11-13
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens tjänstepensionsverk i Sundsvall
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
I rollen som informationssäkerhetsspecialist kommer du att ha en nyckelroll i att stärka säkerhetskulturen, samordna det systematiska informationssäkerhetsarbetet, stödja och vägleda övrig verksamhet i informationssäkerhetsfrågor, samt att säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna innebär att du bland annat kommer:
• arbeta långsiktigt med förbättringar inom informationssäkerhetsområdet för att höja säkerhetskulturen på myndigheten
• arbeta med att utveckla och revidera styrande dokument inom området, samt att förbättra och utveckla metodstöd och processer
• arbeta med att stötta övrig verksamhet i informationsklassificeringar och informationssäkerhetsfrågor
• arbeta med, och följa upp, att myndighetens arbetssätt och informationssäkerhet lever upp till gällande och kommande lagstiftning, exempelvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter kopplat till säkerhetsområdet, samt NIS2-direktivet (cybersäkerhetslagstiftning)
• arbeta med incidenter kopplat till säkerhetsområdet, samt att kunna ge stöd till verksamheten i frågor om digitalisering och riskhantering utifrån ett säkerhetsperspektiv.
I din roll kommer du också arbeta nära andra kompetenser inom säkerhetsområdet, där ni tillsammans arbetar systematiskt för att stärka säkerheten enligt bland annat ISO27001, analyserar hot och risker utifrån omvärldsläget, samt tar fram förslag på åtgärder.
Du kommer också arbeta med utbildning och information till SPV:s medarbetare, vilket även innebär att ta fram stödmaterial som vägledningar, metoder och utbildningsmaterial. Till viss del kommer du också att hålla i olika säkerhetsrelaterade övningar tillsammans med övriga teammedlemmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från eftergymnasial utbildning inom informationssäkerhetsområdet alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har även mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• aktuell erfarenhet av arbete med ledningssystem inom informationssäkerhet (LIS)
• aktuell erfarenhet av arbete med ISO-standard (ex ISO27000/1)
• aktuell erfarenhet av arbete med informationsklassificering och riskanalyser
• goda kunskaper i lagstiftning och direktiv kopplat till informationssäkerhetsområdet
• aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsrelaterade finansiella regelverk, exempelvis DORA.
• Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• är du självgående. Du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt tillvägagångssätt och driver dina processer vidare.
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• har du specialistkunskap inom området. Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
• har du ett gott omdöme. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
• har du pedagogisk insikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2025/415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/om-att-jobba-pa-spv/ Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Enhetschef
Thomas Edström thomas.edstrom@spv.se 060-187786 Jobbnummer
9604190