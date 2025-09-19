Informationssäkerhetsspecialist
Informationssäkerhetsspecialist - för dig som vill göra skillnad på riktigt
Vill du bidra till ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle genom att utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet? Vi söker en strategisk och drivande informationssäkerhetsspecialist som vill ta ett helhetsgrepp om kommunens säkerhetsarbete - från planering till praktiskt genomförande.
Du får en nyckelroll i att stärka säkerhetskulturen, samordna det systematiska informationssäkerhetsarbetet och säkerställa att arbetet följer lagstiftning, god praxis och kommunens behov. Du arbetar nära verksamheten med rådgivning och är en självklar del i kommunens kontinuitets- och säkerhetsskyddsarbete.
Du blir en del av Juridik- och säkerhetsavdelningen inom Kommunstyrelseförvaltningen, där vi arbetar med helhetsperspektiv och specialistkompetens inom juridik, beredskap, säkerhet och informationssäkerhet. Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av tillit, samarbete och självledarskap.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som informationssäkerhetsspecialist kommer du bland annat att:
- Driva långsiktigt förbättringsarbete inom informationssäkerhet och bidra till att stärka kommunens säkerhetskultur genom att bland annat utveckla och revidera styrande dokument, processer och metodstöd.
- Samordna det riskbaserade informationssäkerhetsarbetet i nära samverkan med relevanta funktioner.
- Säkerställa att kommunens arbetssätt lever upp till nuvarande och kommande lagstiftning, exempelvis NIS2-direktivet, och arbeta med cybersäkerhet utifrån principerna om konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
- Delta i implementering och förvaltning av GRC/LIS-system.
- Ge rådgivning och stöd till verksamheten i frågor som rör informationssäkerhet, digitalisering och riskhantering.
- Hantera och utreda informationssäkerhetsincidenter samt följa upp efterlevnad av lagar och interna riktlinjer.
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen inom exempelvis data- och systemvetenskap, informationssäkerhet, juridik eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av arbete enligt ISO 27000-serien, informationsklassificering och riskanalyser.
- God förståelse för lagstiftning inom informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsskydd.
- Erfarenhet av incidenthantering och samspel mellan informationssäkerhet, IT-säkerhet och personuppgiftshantering.
- B-körkort, Bank-ID.
Meriterande:
- Erfarenhet från offentlig sektor.
- Kunskap om säkerhetsskydd och ledningssystem för informationssäkerhet.
- Erfarenhet av att ta fram styrdokument och leda införande av LIS.
Om processen
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap är ett krav-
Frågor? Kontakta pernilla.bertilsson@vanersborg.se
Observera att svar kan dröja under semestertider.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
