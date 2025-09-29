Informationssäkerhetssamordnare till Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner. Vårt uppdrag är att, effektivt och samordnat, ge strategisk och operativ styrning och stöd inom de områden som förvaltningen ansvarar för så att kommunorganisationen ges goda förutsättningar att utföra sina uppdrag för att maximera medborgarnyttan. Arbetet utgår utifrån fem ledord; stöd, strategi, styrning, samverkan och samordning.
Vi är en kommun med stort fokus på digital utveckling där du som informationssäkerhetssamordnare i samarbete med utvecklare har en viktig roll att säkerställa informationssäkerheten. Vi har stort fokus på att skapa en stark systemförvaltning utifrån vår nyligen framtagna systemförvaltarmodell. Arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi pågår, där Sveriges nationella digitaliseringsstrategi utgör en viktig grund. Digitaliseringsavdelningen ansvarar för att driva kommunens digitala transformationsarbete. Avdelningen samarbetar med SKR, Adda och Inera inom ramen för "Handslaget för digitalisering". Utöver detta har avdelningen ett övergripande ansvar för kommunens IT- och informationssäkerhet och arbetar aktivt med att förbereda organisationen inför Nis2-direktivet och Cybersäkerhetslagen. Avdelningen driver också implementeringen av AI-lösningar i kommunens verksamheter genom olika AI-assistenter, exempelvis Sveriges första AI-assistent inom överförmyndarverksamheten.
I rollen som informationssäkerhetssamordnare får du möjlighet att driva utvecklingsarbetet inom informationssäkerhet och vara ett kvalificerat stöd till vår organisation. Är det dig vi letar efter?Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare har du en central roll och ett kommunövergripande ansvar att strategiskt och operativt leda, samordna och utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet. Du samarbetar med andra centrala roller inom t.ex. GDPR, AI, digitalisering, arkiv, säkerhet, systemförvaltning och registrering för att säkerställa att kommunens information hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagstiftning och standarder.
Du kommer bland annat att arbeta med:
* Utforma och förvalta kommunens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
* Leda och stödja informationssäkerhetsarbetet i hela kommunen.
* Ta fram och uppdatera styrdokument, riktlinjer, mallar och rutiner.
* Genomföra klassning av informationstillgångar och riskanalyser.
* Utbilda medarbetare i informationssäkerhet.
* Följa upp och rapportera status och brister till ledningen.
* Delta i utvecklingsprojekt och kravställa informationssäkerhet.
* Samverka med andra funktioner såsom GDPR-samordnare, säkerhetssamordnare, digitaliseringschef, systemförvaltare och arkivarie.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom juridik, informatik, informationssäkerhet alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har god kännedom om relevanta regelverk inom informationssäkerhet och det är meriterande om du har praktisk arbetslivserfarenhet av att utveckla informationssäkerhetsarbete enligt standarder som ISO/IEC 27000. Du har god analytisk förmåga och vana av att arbeta både strategiskt och operativt. Du har god kommunikativ förmåga i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift. Vidare har du god förmåga att utbilda olika mål grupper. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med riskanalyser och informationsklassning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kommunal och/eller offentlig verksamhet. Tjänsten kräver B-körkort.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad, med god initiativförmåga och förmåga att självständigt driva frågor framåt för att uppnå önskade resultat. Du har förmåga att planera, prioritera och hålla tidsramar, samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv och visar förståelse för organisationens behov och mål. Du har lätt för att samarbeta och skapa relationer, både internt och externt, och du skapar förtroende genom ett professionellt och lyhört förhållningssätt. Din kommunikativa förmåga gör att du bygger goda relationer och skapar förståelse, genom att alltid anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Innan beslut om anställning fattas kommer en bakgrundskontroll genomföras samt att tjänsten kan bli föremål för säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Krigsplacering kan förekomma. Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning. I denna rekrytering använder vi även oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
