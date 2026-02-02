Informationssäkerhetssamordnare/arkivarie
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Tjänsten som informationssäkerhetssamordnare är delad och innefattar både arbetsuppgifter som informationssäkerhetssamordnare och som arkivarie.
Som informationssäkerhetssamordnare har du en roll i att skydda kommunens information oavsett om den finns i digitala system, på papper eller kommuniceras muntligt. Ditt uppdrag är att förebygga att information förloras, manipuleras eller hamnar i fel händer.
Du ansvarar för att samordna både det strategiska och operativa arbetet inom informationssäkerhet, i enlighet med kommunens styrande dokument. Genom att ge stöd och vägledning till alla kommunens verksamheter bidrar du till att informationssäkerheten integreras i det dagliga arbetet och utvecklas långsiktigt.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen som informationssäkerhetssamordnare ingår bland annat att
* bidra till att bygga en god säkerhetskultur och vara sakkunnig rådgivare i frågor kring informationssäkerhet
* genomföra och samordna informationssäkerhetsaktiviteter
* bevaka förändringar i lagstiftningen och händelser i omvärlden och utbildar chefer och medarbetare inom ditt område
* arbeta med processer och metoder för att genomföra informationsklassningar och riskanalyser för informationssäkerhet
* representera kommunen i regionala nätverk inom informationssäkerhet.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen som arkivarie ingår bland annat att
* ge råd, stöd och utbildning till hela arkivorganisationen kring arkiv- och informationshantering, följa upp ansvarsfördelningen samt säkerställa efterlevnad av rutiner
* leda och delta i utvecklingsprojekt av arkivfrågor och informationshantering
* ta fram styrdokument såsom arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, bevarandeförteckning, hanteringsanvisningar
* ordna, vårda och förteckna arkiv enligt gällande regelverk.
* representera kommunen i regionala nätverk inom arkivfrågorKvalifikationer
Vi söker dig som har
* akademisk utbildning som vi bedömer som relevant t.ex, arkiv- eller informationsvetenskap
* erfarenhet av informationssäkerhetsarbete på en övergripande nivå i en större organisation
* erfarenhet av att arbeta inom arkiv gärna inom offentlig verksamhet
* mycket god förmåga i svenska språket, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
* utbildning inom arkivvetenskap
* förståelse för aktuell lagstiftning inom informationssäkerhetsområdet till exempel GDPR och NIS
* kunskap om ISO 27000.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid nedan nämnda kompetenser, personlig lämplighet samt motivation och engagemang för tjänsten.
För att trivas och lyckas i rollen är du självgående och strukturerad du driver ditt arbete framåt med tydlig riktning och god förmåga att prioritera. Du är utvecklingsinriktad och trivs med att arbeta proaktivt, ta initiativ och bidra till förbättring. Du har lätt för att samarbeta med andra, bygger goda relationer och kommunicerar på ett tydligt, pedagogiskt och prestigelöst sätt. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och trygg i att ge stöd till både medarbetare och chefer i informationssäkerhetsfrågor.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
