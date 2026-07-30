Informationssäkerhetssamordnare
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2026-07-30
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Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg, säker och resilient verksamhet för framtiden? Hos Landskrona Omsorg får du en nyckelroll i arbetet med informationssäkerhet, dataskydd och beredskap tre områden som är avgörande för att säkerställa en robust och tillförlitlig verksamhet.
Om rollen
I denna roll ansvarar du för att implementera, utveckla och förvalta ett systematiskt arbete inom informationssäkerhet, dataskydd (GDPR) och beredskap. Du arbetar nära flera verksamheter och funktioner inom Landskrona stad för att säkerställa att information är tillgänglig, konfidentiell och korrekt.
Rollen innehåller både strategiska och operativa inslag, där du är ett viktigt stöd till både verksamhet och ledning.
Exempel på arbetsområden
• Utveckla och förvalta arbetet med informationssäkerhet enligt ISO 27000, inklusive riskanalyser, informationsklassning och leverantörssäkerhet
• Samordna dataskyddsarbetet (GDPR), exempelvis DPIA, behandlingsregister och personuppgiftsbiträdesavtal
• Driva beredskaps- och kontinuitetsarbete, inklusive planer för kris och krig
• Stödja verksamhet och ledning genom styrdokument, utbildning och rådgivning
• Följa lagkrav och omvärld samt bidra till verksamhetsutveckling
Hos Landskrona Omsorg får du en nyckelroll där du påverkar hur vi arbetar med informationssäkerhet, dataskydd och beredskap från strategi till praktiskt genomförande.
Vi erbjuder
• Möjlighet att forma och vidareutveckla strukturer, arbetssätt och styrning inom ISO 27000, GDPR och kontinuitet
• En central roll i att stärka verksamhetens förmåga att hantera risker, incidenter och samhällsstörningar
• Tätt samarbete med verksamheter och ledning där du bidrar med analys, rådgivning och utbildning
• Påverkan på hur vi arbetar med leverantörer, informationsklassning och riskhantering i hela organisationen
• Ett uppdrag där du bidrar till både kvalitet i omsorgen och ett robust samhällsuppdrag
• Du blir en del av en samarbetsinriktad miljö med engagerade kollegor, där din kompetens gör konkret skillnad i vardagen och på lång sikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom informationssäkerhet, juridik, offentlig förvaltning, beredskap eller likvärdig
• Arbetslivserfarenhet inom något av områdena
• Erfarenhet av projektledning eller processledning
• God förmåga att analysera och tillämpa lagar och föreskrifter
• Uppdaterad kunskap inom informationssäkerhet, dataskydd och beredskap
• Förståelse för arbete i en politiskt styrd organisationDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad och metodisk
• Lösningsorienterad och flexibel
• Analytisk med god helhetssyn
• Lyhörd och samarbetsinriktad
• Pedagogisk och kommunikativ, med god förmåga att anpassa budskap till olika målgrupper
• Trygg i din yrkesroll och agerar med hög integritet
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av någon redan anställd.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Helgfri vardag: 8.00-17.00. Flextid
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
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261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Hazbije Dizdarevic HAZBIJE.DIZDAREVIC@landskrona.se Jobbnummer
10016079