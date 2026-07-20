Informationssäkerhetssamordnare
Umeå Energi Aktiebolag / Bibliotekariejobb / Umeå Visa alla bibliotekariejobb i Umeå
2026-07-20
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Av Umeåborna, för Umeåborna.
Vi är ett energi- och kommunikationsbolag som ägs av Umeå kommun och alla som bor här. Med trygga och tillgängliga lösningar ser vi till att ett växande Umeå alltid är uppvärmt, upplyst och uppkopplat. Genom att sprida kunskap, driva samhällsprojekt och stötta ett levande föreningsliv är vi med och formar framtiden.
Vi står inför ökade krav kopplat till robusthet, cybersäkerhet och regulatorisk utveckling, vilket gör att du får möjlighet att påverka både struktur, arbetssätt och strategisk riktning. Vill du vara med och stärka informationssäkerheten i en samhällsviktig verksamhet?
Som Informationssäkerhetssamordnare får du möjlighet att påverka, skapa struktur och driva utveckling samtidigt som du fungerar som ett stöd till verksamheten. Genom ett nära samarbete med chefer, ledning och medarbetare bidrar du till att informationssäkerhet blir en naturlig del av hur vi arbetar och utvecklas.
Din roll i vårt team
Du har du en central roll i att driva och vidareutveckla Umeå Energis systematiska informationssäkerhetsarbete. Du arbetar konsultativt tillsammans med chefer, verksamhetsansvariga och specialister för att omsätta krav, risker och regelverk till praktiska lösningar som skapar värde i verksamheten. För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gillar att skapa struktur i komplexa frågor, bygger förtroendefulla relationer och har förmåga att få andra att förstå värdet av informationssäkerhet.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och följa upp riktlinjer, processer och arbetssätt för informationssäkerhet.
Stötta verksamheten inom informationsklassning, riskanalyser och säkerhetsbedömningar.
Vara ett strategiskt stöd till ledning och verksamhet i frågor som rör informationssäkerhet, risk och regelefterlevnad.
Bidra till att öka kunskap och bygga en stark säkerhetskultur i organisationen.
Följa utvecklingen inom lagstiftning, standarder och regulatoriska krav.
Du arbetar nära ledningen och verksamheten i en roll med stor påverkan på bolagets strategiska utveckling. Du kommer att arbeta i bolagets säkerhetsfunktion och ingå i vårt informationssäkerhetsteam.
För att lyckas i rollen behöver du:
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis inriktning mot informationssäkerhet, IT-säkerhet, juridik eller verksamhetsutveckling eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och dataskydd.
Goda kunskaper om relevanta lagar, regelverk och standarder, exempelvis NIS2, säkerhetsskyddslagstiftning, offentlighets- och sekretesslagen, GDPR
Erfarenhet av riskarbete, informationsklassning och säkerhetsstyrning.
God förmåga att kommunicera med såväl verksamhet som ledning.
Det är ett plus om du också:
Erfarenhet av att leda och samordna arbete kopplat till NIS2/Cybersäkerhetslagen, ISO 27001 eller motsvarande ramverk.
Teknisk förståelse eller kunskap inom cybersäkerhetsområdet
Erfarenhet av säkerhetsfrågor kopplade till upphandling eller leverantörskedjor
Erfarenhet av arbete i samhällsviktig verksamhet, energibransch eller offentlig sektor
Erfarenhet av förändringsledning eller utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet
Hos oss får du mer än ett jobb
Som medarbetare är du en viktig del av helheten. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs, känner oss trygga och får möjlighet att utvecklas.
En arbetsplats där vi bryr oss om varandra och om Umeåborna
Möjlighet att utvecklas och göra skillnad - på riktigt
Förmåner som gör vardagen lite enklare
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på jobb.umeaenergi.se
Ansök senast 2026-08-16
Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef Malin Arvidsson, 077-533 21 17
Som samhällsviktig verksamhet är det viktigt för oss med en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare samt att våra tillgångar och information är skyddade. Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete genomför vi därför en bakgrundskontroll på slutkandidaten för den här tjänsten. Några av våra roller kräver säkerhetsprövning, om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Vi ser fram emot att höra från dig! Välkommen till oss!
Reklam? Nej tack. Vi har valt partner för rekryteringsannonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969752-2107378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Energi Aktiebolag
(org.nr 556097-8602), https://jobb.umeaenergi.se
Storgatan 34 (visa karta
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901 05 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Energi Jobbnummer
10007052